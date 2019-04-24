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      Як зміниться ціна на газ для українців з 1 травня

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      Ціна на газ з 1 травня 2019 в Україні падає - чому, на скільки
      Ціна на газ для населення знизиться у травні / Фото з відкритих джерел

      Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 травня знижує ціну на газ для населення на 300 гривень за 1 тисячу кубічних метрів. Відтак, вартість газу для побутових споживачів становитиме близько 8,25 гривні за кубометр.

      Чому тарифи на газ подешевшають?

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 17 квітня поставив ультиматум очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо він не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду. На думку глави уряду, ціна на блакитне паливо в Україні є вищою за ринкову ціну, тому має нижчою, ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр.

      Читайте також: Зараз саме час запастися газом, – фахівець про ситуацію на ринку і ціни газу

      У підсумку "Нафтогаз" 22 квітня все ж погодився на такі умови. Відтак, з 1 травня населення України платитиме за газ менше – 8,25 гривень за кубометр. Водночас узгоджений між урядом і "Нафтогазом" механізм дозволяє не тільки уникнути подорожчання газу, а й зменшити ціну.

      Чому ціну на газ хотіли підняти?

      Керівник газового дивізіону "Нафтогазу" Андрій Фаворов 16 квітня розповів, що вони не зможуть виконати постанову Кабміну №293 про зниження ціни на газ для населення.

      За його словами, Кабмін може знизити ціну на газ для населення лише двома способами – надавши пряму вказівку, або внісши зміни до постанови №867, яка передбачає державне регулювання цін на газ для населення (так званий режим ПСО). Водночас постанова уряду №293, якою Кабмін пропонував знизити ціни на газ для українців, не є ані першим, ані другим шляхом. Тому, обидві постанови уряду суперечать одна одній.

      Відтак, у травні "Нафтогаз" збирався підвищити ціну на газ для побутових споживачів до 9,7-9,8 гривні за кубометр.

      Як змінювалась ціна на газ? Кабінет міністрів у листопаді минулого року підвищив ціну на газ для населення до 8,55 гривень за кубічний метр.

      НАК "Нафтогаз" за дорученням уряду на початку квітня зменшив ціну на газ для побутових споживачів. Тому, за квітень українці отримають нові платіжки – замість 8,55 гривні за кубометр газу, прийдеться заплатити 8,38 гривні. А ціна газу для промисловості була знижена з 1 квітня. Це стало можливим завдяки тому, що в Європі газ зараз подешевшав.

      Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів.

      Чому об'єктивних передумов для зниження ціни на газ в України немає – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Андрій Коболєв Володимир Гройсман Нафтогаз Газ Ринок газу Тарифи на газ Кабінет Міністрів України Тарифи
      Джерело: 24 канал
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