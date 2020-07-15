В Україні суттєво підвищили тариф на передачу електроенергії. Водночас Україна імпортує російську та білоруську електроенергію при тому, що доводиться зупиняти блоки АЕС через перенасичення.

Що підвищення тарифу означає для населення та бізнесу, а також чому на сьомому році війни Україна імпортує російську електроенергію при перенасиченні власного ринку (під час карантину імпорт тимчасово припинили), читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Тариф Укренерго на передачу електроенергії збільшується на понад 50%

Тариф на передачу електроенергії підвищили

НКРЕКП з 1 серпня збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%. Якщо раніше було 155,4 гривні за мегават-годину, то стане 240,23 гривні за мегават-годину. Востаннє тариф підвищували у січні цього року на 33%. Але, якщо порівнювати з тарифом станом на 1 липня 2019, то новий тариф нижчий. Тоді був 347,43 гривні за мегават-годину.

Напередодні розглядали варіанти збільшити тариф у 2 чи навіть 4 рази до 327,9 та 596,48 гривні відповідно. Але Укренерго вирішив взяти кредит у міжнародних фінансових організацій і тому тариф збільшили на 55%. Глава регулятора Валерій Тарасюк повідомив, що "Укренерго" проведе додаткові переговори з МФО з метою збільшення обсягу залучених кредитних коштів.

Укренерго здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.

Кого це стосується

Поки що українці можуть не хвилюватися. Тарифи в 0,68 та 1,90 гривні за кіловат-годину залишаються для населення принаймні до кінця року. Таку обіцянку дав прем'єр Шмигаль. Схожу заяву зробили і в НКРЕКП.

Це відчують українські підприємства.

Окрім тарифу на передачу електроенергії, в кінцевому загальному тарифу є ще плата за розподіл електроенергії. Обіцяють, що її знизять.

"В середньому по країні відбудеться зменшення тарифів на послуги з розподілу електроенергії, зокрема, на першому класі напруги на 2%, а на другому – близько 1%, таким чином, підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії певною мірою компенсується зменшенням тарифів на послуги з розподілу електроенергії і, відповідно, кінцевий вплив на ціну електроенергії для споживача якоюсь мірою буде нівельований," – повідомили в НКРЕКП.

Чи справді це зменшення нівелює зростання кінцевого тарифу для споживачів?

Для цього спробуємо розібратися як можуть знизити тариф на розподіл. З тарифами можна ознайомитися на нашій інтерактивній карті. Якщо вашого підприємства там нема, то дивіться у списку.

Тарифи для 1-го класу напруги

ДП "Регіональні електричні мережі" – 102,97

ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" – 82,24

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" – 40,7

АТ "Укрзалізниця" – 208,67

КП "Міські електричні мережі" – 49,39

ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" – 116,79

За перший клас напруги найдорожче платять підприємці на Донеччині та Херсонщині, а найдешевше – підприємці у Києві, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Тарифи для 2-го класу напруги

ДП "Регіональні електричні мережі" – 102,97

ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" – 82,24

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" – 40,7

АТ "Укрзалізниця" – 208,67

КП "Міські електричні мережі" – 49,39

ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" – 116,79

За другий клас напруги найдорожче платять підприємці Луганщини. Також дорого це обходиться споживачам із Закарпатської, Івано-Франківської, Чернігівської. Найдешевше платять підприємці у Києві – приблизно в 2-3 рази дешевше.

Корисно Тарифи на електроенергію для підприємств 2020: як формується ціна

Тарифи переглянули у червні, але з 1 липня ціна змінилася лише для ПАТ "Суми­обленерго". Там тариф знизили приблизно на 3%.

В середньому тариф на розподіл першого класу напруги по Україні – 166 гривень за мегават-годину. Припустимо, що його знизять на 2% як обіцяють. Це здешевить тариф на 3,2 гривні. В середньому тариф на розподіл другого класу напруги – 900 гривень. Відповідно здешевлення на 1% – це 9 гривень. Тоді як тариф на передачу підвищили на майже 85 гривень. Зрозуміло, що ні 3,2, ні 9 гривень не нівелюють цього підняття.

Проте підняття тарифу все ж матиме наслідки для населення. Через нього бізнесу доведеться платити більше. Як результат – товари та послуги можуть дещо зрости в ціні. Крім того, третина складу тарифу на воду – це електроенергія. Відтак можуть подорожчати тарифи на воду.

Чому тариф збільшили

Зелена енергетика вкотре спричинила проблеми в українській галузі. Саме через борги Укренерго перед Гарантованим покупцем, виробником електроенергії з відновлювальних джерел, довелося збільшувати тариф.

Важливо розуміти, що сама по собі "зелена енергетика" – це добре. Вона екологічна чиста, а вартість нових проєктів з зеленої енергетики дешевша, ніж з атомної чи вугільної. Але наразі через непослідовність та нестратегічну державну політику у сфері енергетики, ринок має великі проблеми, держпідприємства "засіли" у боргах, а виграють від ситуації спекулянти.

До слова 25% ринку зеленої енергетики в Україні контролює олігарх Рінат Ахметов. Він також контролює 70% ТЕС та 90% вугільної промисловості.

Що таке "зелений тариф"? Це тариф, за яким на гуртовому ринку продають електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Його запровадили у 2009 році, а розмір тарифу визначає держава.



10 червня Уряд підписав меморандум з виробниками відновлювальної енергетики, які погодились зменшити тарифи. Він передбачає, що вони добровільно мають погодитися на зниження "зеленого" тарифу, адже в Україні "зелений тариф" у кілька разів вищий, ніж тариф на звичайну електроенергію, та ще й вищий, ніж в усіх інших країнах Європи. Це б мало значно зекономити кошти держбюджету, які спрямовані на видачу компенсацій.

Купуємо в Росії та Білорусі

Український ринок перенасичений електроенергією. Через це навіть зупиняють атомні енергоблоки. А це найдешевший вид електроенергії.

Як зупиняють блоки АЕС: дані за останні 4 місяці Генерацію на АЕС знизили з 10 700 мегават-годин до 7 000 мегават-годин.

Теплову генерацію підвищили із 4 500 мегават-годин до 5 000 мегават-годин.

Генерацію на теплоелектроцентралях знизили з 2 200 мегават-годин до 1 000 мегават-годин.

Генерацію "зелених" виробників збільшили із менше 1 000 мегават-годин до майже 1 500 мегават-годин (відзначаються волатильністю/залежністю від сонця, вітру).

На час карантину Україна припинила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, але НКРЕКП вважає, що опісля потрібно продовжувати це робити, щоб забезпечити конкуренцію на ринку.

Очільниця Міненергетики Буславець виступає проти і хоче, щоб на українському ринку була лише українська електроенергія та вугілля. Відповідний законопроєкт також зареєстрували у Раді під номер 3657.

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Чи може Україна обійтися без електроенергії Росії та Білорусі

Може, бо український ринок і так перенасичений навіть зважаючи на експорт. Але українські гравці на ринку, точніше компанія-монополіст ДТЕК, яка контролює 70% ТЕС, вміло використовує ситуацію на свою користь та лобіює свої інтереси у владі.

У прогнозному балансі за травень було закладено: за кордон буде експортовано 385 мільйонів кіловат-годин, 90% з яких завдяки компанії ДТЕК Ахметова. Але по факту експорт склав лише 0,2 мільйона.

Правда проста – просто набагато вигідніше вимагати зупинки атомних блоків в Україні, щоб тут продавати дорожче, аніж працювати у реальній конкуренції на європейських ринках, де конкуренція призвела до нижчих цін,

– пише Герус.

Водночас компанія скаржиться на занижені ринкові ціни. Тож заборона імпорту може негативно позначитися на ціні. У ДТЕК зазначають, що прийнятна для них ціна – це 1 550 гривень за мегават-годину проти 1 461 гривні, які є зараз на ринку.

Саме через імпорт з Росії та Білорусі шахтарі, які 12 днів протестували під Офісом Президента, вимагали відставки Геруса, голови профільного комітету в Раді. З одного боку це рішення дозволило здешевити електроенергію в Україні за рахунок конкуренції на противагу монополісту ДТЕК.

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Але з іншого боку, імпорт електроенергії з країни-агресора теж викликає питання. Допоки держава стратегічно не врегулює ринок електроенергії, завівши на нього інвесторів та конкурентів монополістам, доведеться або платити в кишені олігарху, або країні-агресору. Нагадаємо, що імпорт з Росії був під забороною 4 роки до 2019, коли прийняли "правку Геруса"