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      Ціни на житло в новобудовах Одеси: як вони змінились у грудні 2018

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      Ціни на нерухомість в новобудовах Одеси у грудні 2018
      Ціни на нерухомість в новобудовах Одеси у грудні 2018 / Колаж 24 каналу

      Чим була особливою ситуація на первинному ринку нерухомості Одеси вкінці 2018-го та які тенденції спостерігались на ньому впродовж року.

      Аналітики порталу нерухомості ЛУН.ua підрахували, як змінились ціни на квадратні метри у понад сотні житлових комплексів Одеси у грудні 2018-го року.

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      Так, середня ціна метра квадратного у новобудовах на березі Чорного моря в останній місяць року у порівнянні з листопадом 2018-го жодних змін не зазнала – два місяці поспіль вона тримається на позначці 19000 гривень за квадрат.

      Натомість мінімальна ціна в одеських новобудах підскочила на півтисячі гривень за квадрат. У порівнянні з листопадом, у грудні вона піднялась до 13400 гривень за метр квадратний.

      ціни на нерухомість новобудови Одеса
      Середня та мінімальна ціна у гривні на нерухомість у новобудовах Одеси у грудні 2018

      Водночас через коливання валютного курсу середня ціна м² у доларах в новобудовах Одеси в останній місяць 2018-го піднялась до 690 доларів за метр квадратний.

      ціни нерухомість новобудови Одеса
      Середня та мінімальна ціна у доларах у новобудовах Одеси у грудні 2018

      У центральному Приморському районі Одеси у грудні 2018 за метр квадратний житла класу еліт просили в середньому 28100 гривень.

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      Натомість у більш віддаленому від центру Суворовському районі міста квартиру у новобудові економ-класу можна була придбати, заплативши майже вдвічі менше – в середньому 14900 гривень за метр квадратний.

      Трохи більше доведеться викласти за помешкання у Малиновському та Київському районах Одеси. Середня ціна метра квадратного у новобудовах у грудні тут становила 15600 та 19600 гривень відповідно.

      ціни нерухомість новобудови райони Одеса
      Середня ціна метра квадратного у новобудовах різних районів Одеси

      Раніше 24 канал писав, як у грудні 2018-го змінились ціни на житло в новобудовах Києва та Львова.

       

       

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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