Цинізм найвищого рівня, що "Європейська Солідарність" прийшла захищати люстрацію, – Дрік

Під Конституційним судом тривають протести на захист закону про люстрацію, який суд може скасувати сьогодні.

За словами антикорупційної активістки, голови ради ГО "Громадський люстраційний комітет" і 3-го номера у списку "Самопомочі" на вибори Олександри Дрік, Порошенко сам будучи президентом порушував закон про очищення влади.

"Тому те, що сьогодні "ЄС" прийшла захищати люстрацію – це цинізм найвищого рівня. Тому що Порошенко у свій час не звільняв посадовців, які підпадають під люстрацію, і не звільняв суддів Конституційного суду, хоча мав таку можливість.

А у Конституційному суді досі працюють люди, які приймали рішення про конституційний переворот в інтересах Януковича ще в 2010 році. Зокрема це голова суду Шептала, яка була серед тих суддів, рішення яких дозволило режиму Януковича узурпувати владу. І ці рішення мали своїм наслідком розстріл людей на Майдані", – наголошує Дрік.