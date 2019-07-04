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      Цинізм найвищого рівня, що "Європейська Солідарність" прийшла захищати люстрацію, – Дрік

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      Олександри Дрік
      Олександри Дрік / uacrisis.org

      Під Конституційним судом тривають протести на захист закону про люстрацію, який суд може скасувати сьогодні.

      За словами антикорупційної активістки, голови ради ГО "Громадський люстраційний комітет" і 3-го номера у списку "Самопомочі" на вибори Олександри Дрік, Порошенко сам будучи президентом порушував закон про очищення влади.

      "Тому те, що сьогодні "ЄС" прийшла захищати люстрацію – це цинізм найвищого рівня. Тому що Порошенко у свій час не звільняв посадовців, які підпадають під люстрацію, і не звільняв суддів Конституційного суду, хоча мав таку можливість.

      А у Конституційному суді досі працюють люди, які приймали рішення про конституційний переворот в інтересах Януковича ще в 2010 році. Зокрема це голова суду Шептала, яка була серед тих суддів, рішення яких дозволило режиму Януковича узурпувати владу. І ці рішення мали своїм наслідком розстріл людей на Майдані", – наголошує Дрік.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Європейська солідарність Самопоміч Люстрація
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