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Цінова змова: чотирьох виробників техніки оштрафували на кругленьку суму

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Кілька компанії серйозно оштрафували в ЄС
Кілька компанії серйозно оштрафували в ЄС / Фото з відкритих джерел

Єврокомісія наклала штраф на чотири компанії виробники користувацької електроніки – Asus, Denon & Marantz, Philips та Pioneer.

Про це повідомляється у прес-релізі Єврокомісії.

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Зазначається, що компанії оштрафовані за фіксування мінімальних роздрібних цін в партнерських інтернет-магазинах, чим вони порушили антимонопольне законодавство Європейського Союзу.

У результаті дій, вжитих цими чотирма компаніями, мільйони європейських споживачів платили підвищені ціни за кухонну техніку, фени, ноутбуки, навушники та багато інших продуктів, що незаконно згідно з антимонопольним законодавством ЄС,
– заявила член Єврокомісії з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Загальна сума штрафів перевищила 111 мільйонів євро. Крім того, в результаті дослідження Єврокомісії з'ясувалося, що якщо інтернет-магазини продавали техніку дешевше, ніж дозволяли виробники, їх чекали штрафні заходи у вигляді припинення постачання.

Теги: Європа Штрафи Техно
Джерело: 24 Канал
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