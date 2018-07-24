Цінова змова: чотирьох виробників техніки оштрафували на кругленьку суму

Єврокомісія наклала штраф на чотири компанії виробники користувацької електроніки – Asus, Denon & Marantz, Philips та Pioneer.

Про це повідомляється у прес-релізі Єврокомісії.

Читайте також: Чому ЄС штрафує Google та інші корпорації США: експерт назвав 5 причин

Зазначається, що компанії оштрафовані за фіксування мінімальних роздрібних цін в партнерських інтернет-магазинах, чим вони порушили антимонопольне законодавство Європейського Союзу.

У результаті дій, вжитих цими чотирма компаніями, мільйони європейських споживачів платили підвищені ціни за кухонну техніку, фени, ноутбуки, навушники та багато інших продуктів, що незаконно згідно з антимонопольним законодавством ЄС,

– заявила член Єврокомісії з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Загальна сума штрафів перевищила 111 мільйонів євро. Крім того, в результаті дослідження Єврокомісії з'ясувалося, що якщо інтернет-магазини продавали техніку дешевше, ніж дозволяли виробники, їх чекали штрафні заходи у вигляді припинення постачання.