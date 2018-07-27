Цитати, імена і дати: які тату найчастіше обирають люди у 2018 році

Експерти тату-індустрії визначили декілька головних татуювань, яким найчастіше віддають перевагу люди у 2018 році. Клієнти тату-студій полюбляють "набивати" мотиваційні цитати, важливі дати, а також імена близьких і коханих людей.

Про це повідомляють на Independent.

Представники тату-індустрії вважають, що клієнти цього року найчастіше віддають перевагу невеликими мінімалістичним і тонким тату, які можна сховати під одягом і які з легкістю можна замаскувати за допомогою косметичних засобів. Також експерти додали, що найпопулярнішим місцем для розміщення татуювань у 2018 році є руки і пальці.

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"Нові технології дозволяють досягти настільки високого рівня деталізації малюнка на тілі, що його вже неможливо відрізнити від зображення на папері. Сьогодні в тренді дуже тонкі тату. Наносити їх абсолютно безболісно, ​​а носити – комфортно, адже таке тату легко можна приховати", – зазначив тату-майстер з нью-йоркській студії West 4 Tattoo.

Допис, поширений WEST 4 TATTOO (@west4tattoo) 6 Жов 2017 р. о 5:15 PDT

Допис, поширений WEST 4 TATTOO (@west4tattoo) 26 Лип 2017 р. о 6:15 PDT

Допис, поширений WEST 4 TATTOO (@west4tattoo) 23 Лип 2018 р. о 1:39 PDT

Допис, поширений WEST 4 TATTOO (@west4tattoo) 18 Лип 2018 р. о 7:05 PDT

Допис, поширений Little Tattoos (@little.tattoos) 21 Лип 2018 р. о 8:16 PDT