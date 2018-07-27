Цитати, імена і дати: які тату найчастіше обирають люди у 2018 році
Експерти тату-індустрії визначили декілька головних татуювань, яким найчастіше віддають перевагу люди у 2018 році. Клієнти тату-студій полюбляють "набивати" мотиваційні цитати, важливі дати, а також імена близьких і коханих людей.
Про це повідомляють на Independent.
Представники тату-індустрії вважають, що клієнти цього року найчастіше віддають перевагу невеликими мінімалістичним і тонким тату, які можна сховати під одягом і які з легкістю можна замаскувати за допомогою косметичних засобів. Також експерти додали, що найпопулярнішим місцем для розміщення татуювань у 2018 році є руки і пальці.
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"Нові технології дозволяють досягти настільки високого рівня деталізації малюнка на тілі, що його вже неможливо відрізнити від зображення на папері. Сьогодні в тренді дуже тонкі тату. Наносити їх абсолютно безболісно, а носити – комфортно, адже таке тату легко можна приховати", – зазначив тату-майстер з нью-йоркській студії West 4 Tattoo.