Цькували собаками та знущалися: чотирьох кримчан етапували в Росію

Чотирьох обвинувачуваних у "справі Хізб ут-Тахрір" вивезли з СІЗО в Сімферополі до Росії.

Про це у Facebook сповістив адвокат Еміль Курбедінов.

Він зазначив, що затримані чекають у російському Краснодарі етапування до Ростову-на-Дону.

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Серед тих, кого етапують є Вадим Сірук, Емір-Усеін Куку, Інвер Бекірова, Джеппарова Арсене.

Знущання, цькування собаками, жорсткі " шмони" , відібрали речі, загрози – ось як зустрів Краснодар чотирьох політв'язнів! В'язнів сумління! Прошу всіх колег підключиться і не залишатися осторонь!

– написав Курбедінов.