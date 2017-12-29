Цькували собаками та знущалися: чотирьох кримчан етапували в Росію
14:05, сьогодні 239 Читать новость на русском
Чотирьох обвинувачуваних у "справі Хізб ут-Тахрір" вивезли з СІЗО в Сімферополі до Росії.
Про це у Facebook сповістив адвокат Еміль Курбедінов.
Він зазначив, що затримані чекають у російському Краснодарі етапування до Ростову-на-Дону.
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Серед тих, кого етапують є Вадим Сірук, Емір-Усеін Куку, Інвер Бекірова, Джеппарова Арсене.
Знущання, цькування собаками, жорсткі " шмони" , відібрали речі, загрози – ось як зустрів Краснодар чотирьох політв'язнів! В'язнів сумління! Прошу всіх колег підключиться і не залишатися осторонь!
– написав Курбедінов.
Джерело: 24 Канал
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