ЦРУ: за атакою вірусу "Petya" в Україні стоять російські військові, – The Washington Post

Центральне розвідувальне управління США у своєму звіті заявляє, що військові хакери Росії у 2017 році здійснили кібератаку проти України у спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

Про це пише видання The Washington Post.

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Хакерська атака вірусу-здирника Petya у червні 2017 року вразила IT-системи компаній України і ряду інших країн, більшою мірою торкнувшись України. Атаки зазнали комп'ютери нафтових, банківських, енергетичних, телекомунікаційних, фармацевтичних компаній, сайти держорганів.

Згідно із засекреченими доповідями, отриманими від джерел в ЦРУ, у американській розвідці з високою долею ймовірності впевнені, що вірус NotPetya був створений військовою розвідкою Головного розвідуправління Росії.

У ЦРУ відмовилися коментувати дану інформацію.

Нагадаємо, поліція та IT-компанії повідомили, що зараження вірусом Petya.A відбувалося через оновлення програмного забезпечення, випущене компанією M.E.Doc (виробник бухгалтерського програмного забезпечення). 4 липня Українська кіберполіція вилучила сервери M.E.Doc.