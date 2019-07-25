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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      ЦВК порахувало майже 100% електронних бюлетенів: як змінилася п'ятірка лідерів

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      Парламентські вибори в Україні
      Парламентські вибори в Україні / tsn.ua

      Центрвиборчком майже порахували усі електронні протоколи. Наразі працівники ЦВК продовжують проштамповувати протоколи, що привозять представники окружних виборчих комісій.

      Як сказала кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, перша п'ятірка лідерів залишилася незмінною.

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      Представники окружних виборчих комісій звітують перед ЦВК, називаючи результати волевиявлення українців в конкретних регіонах. Кореспондентка додала, що перша п'ятірка залишилася незмінною. 

      До Ради потраплять такі партії:

      "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%
      "Опозиційна платформа – за життя" – 13,04%
      ВО "Батьківщина" – 8,18%
      "Європейська Солідарність" – 8,10%
      "Голос" – 5,83%

      Як правило, протоколи надходять до ЦВК протягом тижня, після чого опрацьовуються. Якщо ж ніяких розбіжностей між результатами електронних і паперових протоколів, то оголошують офіційні результати виборів. Варто додати, що українці можуть дізнатися офіційні результати виборів вже на наступному тижні.


      Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Слуга народу Парламентські вибори 2019 Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина Партія Голос ЦВК
      Джерело: 24 канал
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