ЦВК порахувало майже 100% електронних бюлетенів: як змінилася п'ятірка лідерів

Центрвиборчком майже порахували усі електронні протоколи. Наразі працівники ЦВК продовжують проштамповувати протоколи, що привозять представники окружних виборчих комісій.

Як сказала кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, перша п'ятірка лідерів залишилася незмінною.

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Представники окружних виборчих комісій звітують перед ЦВК, називаючи результати волевиявлення українців в конкретних регіонах. Кореспондентка додала, що перша п'ятірка залишилася незмінною.

До Ради потраплять такі партії:



"Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,04%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Європейська Солідарність" – 8,10%

"Голос" – 5,83%

Як правило, протоколи надходять до ЦВК протягом тижня, після чого опрацьовуються. Якщо ж ніяких розбіжностей між результатами електронних і паперових протоколів, то оголошують офіційні результати виборів. Варто додати, що українці можуть дізнатися офіційні результати виборів вже на наступному тижні.



Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія / Інфографіка 24 каналу