Зеленський зустрівся з майбутніми нардепами "Слуги народу": про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу". Вони обговорили загальні речі та знайомились. Гарант закликав новообраних політиків працювати чесно та сприяти розвитку України.

Зустріч відбулася в Офісі глави держави і тривала близько години, пише "Українська правда" з посиланням на джерело із зустрічі. Окрім Зеленського, з майбутніми депутатами розмовляв голова Офісу Президента Андрій Богдан та перший помічник гаранта Сергій Шефір.

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На ній були присутні майже усі новообрані депутати від президентської партії. І ті, хто проходить у Верховну Раду за списком, і ті, хто переміг у мажоритарних округах.



Топ-5 кандидатів у нардепи від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу

За словами присутніх, президент говорив загальні речі та закликав новообраних парламентарів залишатися чесними та працювати на благо України. Жодних кадрових питань на зустрічі не порушували.

"Президент нічого особливого не сказав, загальні речі. Був меседж, що ми не йдемо ні на які компроміси – ні з іншими людьми, ні з совістю. Ще були слова – "залишаємося людьми", бо нам всім потім дивитися людям в очі", – розповів один з присутніх.

На закінчення розмови глава держави попередив присутніх про покарання – позбавлення мандату, якщо вони буду працювати погано.

Ми усі прийшли міняти країну. Якщо у когось інша мета – можете складати мандат, щоб ми потім вас самі не виганяли,

– процитувало джерело Зеленського.

Які результати парламентських виборів? Центральна виборча комісія вже підрахувала 99,68% бюлетенів позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Інформація постійно оновлюється.



1. "Слуга народу" лідирує із результатом 43,18%

2. "Опозиційна платформа – за життя" – 13,02%

3. ВО "Батьківщина" – 8,18%

4. "Європейська Солідарність" – 8,11%

5. "Голос" – 5,83%



"Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,82%, "Опозиційний блок" – 3,02%. Інші партії наразі набирають менше, ніж 3%.