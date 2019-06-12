Тука: Присутність російського бізнесу в українській енергетиці сприяє дестабілізації країни

Присутність російського бізнесу в українській енергетиці створює ризики і передумови для дестабілізації ситуації в країні. Так вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Про це міністр Тука заявив 112.ua, мовиться у статті " Батіг чи пряник: В чиїх інтересах діє Антимонопольний комітет в Україні ".

Про цю проблему в українських ЗМІ заговорили після видачі АМКУ дозволу ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго". Українська компанія придбала акції великих енергетичних активів, які раніше контролювалися групою VS Energy, що належить колишньому депутату Держдуми РФ Олександру Бабакову (у зв'язку з системною антиукраїнською діяльністю і активною участю в анексії Криму перебував під санкціями США і ЄС) і Михайлу Воєводіну (президент ФК "ЦСКА").

В Україні на законодавчому рівні врегульовано тільки половину проблеми – представникам держави-агресора заборонено брати участь у купівлі більшості підприємств, водночас питання їх володіння діючими активами ніяк не врегульовано, каже Георгій Тука.

В умовах війни з Росією – це вже ненормально. Це фактор великого ризику. Той факт, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах і зберігається таким чином можливість його впливу на стабільність в них, має велике негативне значення. Я вважаю, що це неприпустимо,

– сказав заступник міністра.

За словами Туки, присутність російського бізнесу в українських енергетичних активах становить особливо великі ризики і створює передумови для дестабілізації ситуації в країні. Зокрема, VS Energy залишається власником великих пакетів акцій інших великих обленерго в Україні: зокрема, "Чернівціобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго" і "Севастопольенерго".

"Будучи акціонерами українських обленерго, російські компанії мають доступ до інформації з обмеженим доступом. Зокрема, щодо енергетичного балансу країни. Це створює великий ризик витоку стратегічно важливих даних в країну, яка веде війну проти України. Серед інструментів, які вони могли б використовувати в якості дестабілізуючих обстановку в Україні факторів – затримка виплати заробітної плати, що могло б посилити соціальну напруженість. Можуть зривати поставки палива і обмежувати обсяги виробництва електроенергії. Тому як громадянин України я підтримую рішення Антимонопольного комітету, який дозволив придбати пакети акцій обленерго українській компанії ", – сказав Георгій Тука.