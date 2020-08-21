Туреччина виявила в Чорному морі родовище з 320 мільярдами кубометрів газу. Це найбільше знайдене родовище блакитного палива за всю історію Туреччини.

Знахідка належить розвідувальному судну "Кануні". Нею вже похвалився президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Al Jazeera.

До слова Туреччина переходить на азербайджанський газ замість російського

Цей поклад насправді є частиною значно більшого джерела. Якщо пощастить, ми знайдемо ще більше. Як країна, що роками покладалася на імпорт газу, ми тепер більш упевнені у своєму майбутньому,

– заявив президент Туреччини.

Ердоган оголосив, що його держава може підготуватися до видобутку газу з цього джерела вже з 2023 року. Та експерти вважають, що на це піде значно більше років і кілька мільярдів доларів.

Коротко про газовий ринок Туреччини: