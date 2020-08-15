Туреччина заявила про наміри збільшувати обсяги імпорту азербайджанського газу. Нині Азербайджан уже є головним постачальником блакитного палива, випередивши Росію.

Туреччина в найближчі роки збільшить обсяг закупівель азербайджанського газу, заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу на зустрічі з азербайджанським колегою. Про це пише Интерфакс-Азербайджан.

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Азербайджан вже вийшов на перше місце по постачанню природного газу до Туреччини. У майбутні роки ми ще більше збільшимо обсяг закупівлі газу в Азербайджану,

– заявив Чавушоглу.

Він також зазначив, що є важливий інфраструктурний проєкт між двома державами. Це газопровід Туреччина – Нахчиван. Нахчиван – це територія Азербайджану, яка відділена від решти країни територією Вірменії.

Сам Азербайджан не може туди напряму постачати нафту, адже з Вірменією триває конфлікт. Тож газ постачають через територію Грузії в Туреччину. Вже звідти зможуть постачати й у Нахчиван.

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