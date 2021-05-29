Рятувальники припускають, що українська альпіністка загинула, впавши з прямовисних скель.

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У Туреччині знайшли тіло альпіністки з Одеси

Протягом кількох тижнів українку Яну Кривошею шукали різні команди рятувальників – як турецьких, так і українських. Але тіло вдалося знайти лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.

Зі скель біля гори Геїксіврісі його зняла команда пошуково-рятувальних служб жандармерії. Після цього тіло доставили в інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.

Зникнення Яни Кривошеї: що відомо