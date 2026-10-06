Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу за добу станом на 6 жовтня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Основні теми випуску:

новий болісний удар по російській нафтовій інфраструктурі;

російський дроновий терор і методи протидії йому;

втрати росіян на фронті;

гуманітарна катастрофа в Олешках;

російське варварство в Чорному морі.

Текстова версія огляду подій 6.10.2026 від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Далекобійні удари по РФ і наслідки атаки на Московщину

Вночі росіяни стали свідками масованого нальоту українських безпілотників на Москву й Підмосков’я. Тепер там горить нафтобаза — частина нафтоперекачувальної станції "Володарська" в Раменському районі, у селі Костянтиново.

Поряд зі станцією є нафтобаза на 27 резервуарів із загальною місткістю понад 250 тисяч кубометрів нафтопродуктів. "Володарська" обслуговує кільцевий магістральний нафтопродуктопровід навколо Москви, тож після удару можуть виникнути проблеми з бензином і дизелем у російській столиці.

На росіян чекають нові проблеми з бензином, а, може, і дизелем:

Ударів по об'єкту було кілька, а пожежа охопила значну частину інфраструктури. Це слабке місце російської системи нафтопереробки й транспортування, яке українські дрони знаходять і регулярно вражають.

Повітряну тривогу там оголосили ще до півночі 5 жовтня — о 23:43 за московським часом. Після цього почали надходити повідомлення про вибухи, прольоти дронів і удари реактивних безпілотників над Орловською та Московською областями.

Точних даних щодо атак українська сторона зазвичай не публікує, але масштаб атаки явно вимірюється сотнями дронів, а можливо — і тисячею. При цьому мер Москви Собянін говорив про понад 650 дронів, які нібито летіли в бік столиці, а губернатор Підмосков'я Воробйов — про 185 збитих безпілотників.

Нові засоби протидії російським дронам

Росія продовжує терор проти цивільного населення. Країна-агресор ударила керованими авіабомбами по Харкову, де загинули шестеро людей. Також Росія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі. Це частина ширшої тактики росіян — бити по мостах у великих містах, щоб хоча б на кілька годин чи добу паралізувати рух.

У Запоріжжі, як і в Києві, пошкоджене дорожнє покриття та автомобілі, однак міст підлягає ремонту.

Тим часом, Україна шукає відповіді на постійні дронові загрози. Ними можуть стати турелі зі штучним інтелектом, які вже працюють у Києві. Таких автоматичних турелей — 12, і вони вже збивають реактивні російські дрони, зокрема "Шахеди".

Роботизовані турелі вже виконують бойові завдання / фото – Повітряні сили ЗСУ

Вже є перші офіційні повідомлення про збиття російських реактивних безпілотників за допомогою роботизованих кулеметних турелей.

Харківщина: фейковий "котел" і втрати російського угруповання "Север"

На Харківщині росіяни тривалий час намагалися розповідати байку про нібито оточення українських військ у районі Вовчанська. Це неправда: жодного оперативного оточення там немає.

Росіяни показують лише "сіру зону" або зону свого тимчасового контролю, але не мають реального охоплення району. За його словами, у районі Білого Колодязя був лише поодинокий захід російської піхоти, а далі їх там немає.

При цьому окупанти масово гинуть. І не лише прості штурмовики. Так, стало відомо про ліквідацію командира 11-го танкового полку майора Олексія Караваєва, який входив до угруповання військ "Север".

Рубрика: "дрібничка, але приємно" / Скріншот

Це не перша втрата серед командирів цього полку: протягом останніх місяців там уже змінювалися й гинули кілька (5) командирів.

Українські удари по окупантах та втрати ворога

Генштаб повідомив про ураження телекомунікаційного вузла в районі Донецька, пункту управління підрозділів російської армії в районі Щасливцевого на Херсонщині, складу БПЛА біля Сіверськодонецька і складу боєприпасів у районі Хрустального на Луганщині.

Візуального підтвердження цих ударів поки немає, але сам звіт свідчить про продовження активної роботи українських сил по ворожих об'єктах.

Також є добрі новини і щодо "живої сили". За перші п'ять днів жовтня, Сили безпілотних систем зафіксували майже 2700 безповоротних санітарних втрат противника. Це на 39,7% більше, ніж за аналогічний період вересня, і на 76% більше, ніж у серпні.

Найбільший приріст, за його словами, — на Добропільсько-Покровському напрямку.

Аналіз ситуації на фронтах

Бої тривають уздовж річки Чорний Жеребець, а українські війська фактично вийшли на цей рубіж. Десь уже є перетин річки, а подекуди бої тривають західніше, бо не всі села зачищені від росіян.

Після того, як українці зрізали російський виступ за Жеребцем, окупанти намагаються втримати фронт по річці й не пустити ЗСУ далі.

На Добропільському напрямку росіяни шукають слабкі місця в обороні й намагаються проникати піхотними групами в бік Добропілля. Йдеться не про контроль над містом, а про інфільтрацію окремих груп.

У південній частині Добропілля бачили невелику групу противника в районі багатоповерхової забудови, а зараз там тривають пошукові заходи.

На Оріхівському напрямку, за його словами, тривають бої за Новоандріївку. Росіяни намагаються заходити з флангів через Новоданилівку й тиснуть на Малу Токмачку.

Оріхів залишається під стійким контролем українських військ, але навколо нього постійно точаться важкі бої.

Олешки: гуманітарні скидання і російські репресії

Сили оборони провели нову операцію зі скидання понад 4 тонн продуктів і необхідних речей для мешканців Олешок, які перебувають без їжі, води та медикаментів.

Це вже друга така доставка, і допомогу скидали з дронів у десятках локацій.

Після доставки гуманітарної допомоги росіяни почали переслідувати місцевих жителів, вистежувати, де падають пакунки, і відправляти туди пошукові групи. Двох людей взяли в заручники, їхня доля наразі невідома.

Вони можуть бути в підвалах, СІЗО чи ФСБшних в'язницях, а окупаційна влада намагається зірвати будь-яку допомогу українцям у місті.

Російський терор у Чорному морі

Росія здійснює терористичну діяльність не лише на суходолі, але й на морі. Там зафіксовані атаки російських дронів на цивільне судно в нейтральних водах.

Судно, яке перевозило українську кукурудзу, належало Туреччині, а на борту були громадяни Азербайджану та Індії. Внаслідок атаки загинув капітан судна, ще одну людину розшукують, 11 членів екіпажу врятували, один із них поранений.

Також були атаковані два торгові судна у виключній економічній зоні Болгарії. Одне з суден — Alfavaton — зазнало критичних пошкоджень корпусу й затонуло, про долю екіпажу не повідомляли. Друге судно, Aible, загорілося, а 18 членів екіпажу врятував болгарський паром.

Це перша відома атака на торгові судна в ЕЕЗ Болгарії, судна не мали жодного стосунку до українських портів. Прем'єр Болгарії Румен Радев скликав екстрену нараду силових і транспортних відомств.

Росія послідовно обирає терор — і проти України, і тепер уже проти цивільного судноплавства в Чорному морі.

Огляд подій війни 6 жовтня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди – дивіться відео: