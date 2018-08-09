Турецька ліра продовжує бити антирекорди: в чому причина

Національна турецька валюта продовжує своє падіння: з початку року ліра подешевшала більш ніж на 30% щодо євро та долара США. Одна з причин – відчутне охолодження стосунків з США.

Як зазначає видання Financial Times, курс турецької ліри до долара США в четвер досягнув 5,42 ліри за долар – при тому, що ще в травні за один "зелений" давали 4 ліри.

Читайте також: США готові переглянути пільги на імпорт для Туреччини

Попередній "рекорд" турецької валюти, яка подолала на минулому тижні психологічну позначку 5 лір за долар, було досягнуто після того, як США ввели санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля і міністра внутрішніх справ країни Сулеймана Сойлу в зв'язку зі справою американського пастора Ендрю Брансона. Їм заборонили в'їзд в США, а їх американські активи заморожено. Брансона утримують в Туреччині з жовтня 2016 року, звинувачуючи в пособництві організації опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, а також у підтримці забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК). Брансон заперечує усі звинувачення.

Читайте також: Туреччина відреагувала на санкції введені у США

Окрім санкцій, експерти пояснюють падіння ліри високим рівнем інфляції і дефіцитом платіжного балансу в Туреччині. Крім того, міжнародне рейтингове агентство Fitch висловило побоювання у зв'язку з наміром президента країни Тайіпа Ердогана після перемоги на вибори 24 червня посилити контроль над економікою.