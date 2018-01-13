Турецькі війська відкрили вогонь по позиціях курдів на півночі Сирії
01:27, сьогодні 157 Читать новость на русском
Турецькі військові у суботу відкрили вогонь по позиціях курдів в районі міста Афрін в провінції Алеппо на півночі Сирії.
Про це пише Hurriyet. Загалом було зроблено не менш як 36 артилерійських залпів по позиціях курдських загонів народної самооборони.
Раніше в суботу президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина готова протягом тижня провести військову операцію проти курдів у Афріні і Манбідже.
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Джерело: 24 Канал
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