Туроператора Join Up! оштрафували на 1,5 мільйона гривень за брехню

Антимонопольний комітет України наклав штраф на туроператора Join Up! у розмірі 1,5 мільйона гривень. Причина – поширення недостовірної інформації щодо того, якими авіакомпаніями перевозитимуть туристів.

Голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив, що одного з найбільших туроператорів Join Up! штрафують уже вдруге за цей рік.

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У січні Київське обласне відділення АМКУ оштрафувало компанію на 68 тисяч гривень за неправдиву рекламу стосовно "лідерства" компанії на ринку.

Юрій Терентьєв зазначив, що туроператор інформував своїх потенційних клієнтів про те, що авіаперевезення здійснюватимуться авіакомпаніями "МАУ" і Windrose, з якими у нього угод не було.

Гарантія перельоту відомими перевізниками є одним із ключових факторів вибору туроператора для відпочинку на популярних курортах, зокрема Єгипту і Туреччини,

– наголосив він.

Join UP! — багатопрофільний український туроператор. Компанію було засновано 2009 року як профільний оператор по ОАЕ, Таїланду та Домініканській республіці. Наразі компанія займає перші позиції на ринку, входячи в число найбільш успішних туристичних компаній України.Туристичний оператор Join Up! належить власникам авіакомпанії SkyUp Тетяні Альбі та Юрію Альбі.

Міністерство економрозвитку і торгівлі нещодавно анулювало ліцензії трьом операторам: ТОВ "Мережа агенцій "Гарячі тури"", ПП "Лакі-тур" та ПП "Діоніс-Прага-Україна".



За невиконання цих вимог туроператорів можуть позбавити ліцензії