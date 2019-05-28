Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться

Кабінет Міністрів України посилив вимоги до туроператорів, аби захистити права туристів. Тепер недбайливих компаній позбавлятимуть ліцензії. Чи допоможе це українцям під час подорожей – читайте у матеріалі 24 каналу.

Сезон літніх відпусток розпочнеться з дня на день. Українці вже планують літній відпочинок за кордоном. Та заразом деякі згадують новини 2018 року про зіпсований відпочинок, коли один за одним рейси вітчизняного туроператора Join UP скасовувались і переносились на невизначений час, а люди кілька діб чекали в аеропортах.

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Тоді ж на проблему з безвідповідальністю операторів нарешті звернули увагу чиновники та обіцяли щось придумати. Відтепер до туроператорів, що продають путівки українцям, застосовуватимуть суворі вимоги, по-іншому ліцензію не дадуть або ж відбиратимуть чинну.

Що змінилось для туроператорів

Як показав досвід попередніх років – за зрив вильоту та втрачені туристами дні відпочинку туроператори не поспішають нести відповідальність. Як правило, коли літак не прилітає вчасно або авіакомпанія-партнер підводить, то це все пояснюють особливість чартерних рейсів. Що цікаво, навіть в усіх договорах туроператори прописують таку можливість.

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Не завжди туристи мали змогу дізнатися про долю рейсу. Їх просто ігнорували представники туроператора – телефони мовчали, на сайті інформація не оновлювалася. А відповідальності за це не було жодної.

Тепер Мінекономрозвитку вимагає від туроператора чіткості, а саме:

• Компанії зобов'язали двічі перевіряти, чи не змінився час вильоту та офіційно інформувати про це туристів на вебсайті.

• Туроператор має скласти список усіх своїх турагентів з назвами фірм, ФОПів, адресами та контактами. Цю інформацію потрібно оприлюднити для того, аби у туриста була можливість перевірити, чи не віддає він раптом гроші шахраєві.

• Обов'язкова наявність банківської гарантії перед туристами – 20 тисяч євро для туроператорів, що возять мандрівників за кордон і 10 тисяч – для внутрішнього туризму. На цьому пункті я зупинюсь детальніше.

Банківська гарантія

Нічого нового чиновники від Мінекономрозвитку не запропонували, адже така банківська гарантія і в тій самій мінімальній сумі – 20 тисяч євро – існувала раніше.

Що таке банківська гарантія? Банківська гарантія – це щось на кшталт страховки на випадок, якщо туроператор не виконає своїх зобов'язань.

Інша справа, що далеко не всі туроператори її мали й вчасно продовжували. Перевірки подекуди просто дивились на це крізь пальці. Адже ліцензії туроператорам видавались безстроково.

Тепер, і це вочевидь головне нововведення, за відсутності на момент перевірки банківської гарантії ліцензію будуть відбирати. Під санкції можуть потрапити сотні компаній, які на цьому пункті економили.

Як працюватиме банківська гарантія

Але, що таке 20 тисяч банківської гарантії перед туристом за зірваний відпочинок? Навряд чи ця сума реально щось може гарантувати.

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Для розуміння візьмемо середню вартість за тур на популярні напрямки – від тисячі доларів. Якщо зірвуть відпустки туристам бодай з одного чартера, що, до прикладу, не вилетів, компенсація може сягнути щонайменше 50-60 тисяч. Яка гарантія усе це покриє? Напевно це риторичне питання, тому що й навіть цих смішних сум на компенсацію доведеться чекати не день і не два, а в кращому випадку кілька місяців, а то й років.

Бо механізм компенсацій почне працювати лише у тому випадку, якщо туроператора визнають банкрутом. А юридична процедура банкрутства, якщо до неї дійде, – справа не одного дня.

Скандал з "Ідріска-тур"

Усі "переваги" вітчизняного туристичного законодавства на собі відчули туристи, що два роки тому хотіли через туроператора "Ідріска-тур" відпочити у Тенеріфе.

Фірма, що продавала путівки не дійшла згоди з авіаперевізником щодо оплати й кинула туристів напризволяще. Рейс навіть не внесли у розклад, а новий не оголосили.

Люди нікуди не полетіли. Вони вже два роки намагаються повернути гроші за зіпсований відпочинок, однак, марно. Компенсації можливі лише після того, як в суді буде доведена провина туроператора.

Цікаво що після уваги ЦРУ до проблем туристів, поліція таки зареєструвала провадження. Людей визнали постраждалими. Нібито ведеться розслідування, тривають якісь експертизи. А насправді – справа глухла. У думках люди насправді вже попрощалися зі своїми грошима та надією на сатисфакцію.

Дивіться розслідування про компанію "Ідріска-тур":

Чи функціонує нині "Ідріска-тур"

Сайт та Facebook туроператора завмер на даті 2-3 вересня 2017 року. Там повідомляли туристам про скасування рейсів та можливі шляхи розв'язання проблеми.

Сама компанія, схоже, далека від банкрутства – у реєстрах вона значиться як чинна. Нещодавно там навіть змінився директор. І з туристичною ліцензією все гаразд. Цікаво, чи буде спроможним Мінекономрозвитку відкликати її згідно з новими умовами?