Новий скандал з Join UP: українські туристи на ніч застрягли в аеропорту

Рейс PQ 7001 з українського Борисполя мав вилетіти до Єгипту 10 квітня о 2:00. Однак, пасажирам вдалося вирушити у Хургаду аж через понад сім годин від запланованого часу.

Туристам, які скористалися послугами туроператора Join UP, довелося провести у аеропорті цілу ніч, зазначили у виданні Obozrevatel.

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Люди викликали поліцію, проте правоохоронці сказали, що нічим не можуть допомогти. Туристам пояснили, що затримка сталася через заміну деталі у двигуні.

За словами пасажирів, вони не спали майже добу. Придбати воду можна було лише за 50 гривень. Проте перед відправленням їх забезпечили сніданком у терміналі.



Пасажири очікували вильоту понад сім годин

Стільців для того, щоб присісти, також не було. Ускладнювало ситуацію й те, що чимало людей летіли з дітьми.

До керівництва аеропорту надходили скарги на хамську поведінку співробітників.



Скарга на працівників аеропорту

Зазначимо, що це – не перший скандал з туроператором Join UP. У 2018 році через масові затримки чартерних рейсів українські туристи не могли повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії, а також з Єгипту.