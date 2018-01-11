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Туск зробив несподівану заяву щодо членства Польщі в ЄС

12:11, сьогодні 2913 Читать новость на русском
Дональд Туск зробив заяву щодо Польщі
Дональд Туск зробив заяву щодо Польщі / topnews.name

Глава Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Польща може вийти з блоку, якщо припинить отримувати чистий дохід від ЄС.

Про це політик повідомив в інтерв'ю Tygodnik Powszechny, передає AFP.

За словами Дональда Туска, для польської партії "Право і Справедливість" перевага в ЄС зводиться тільки до платіжного балансу. При цьому вони повністю ігнорують інші переваги, зокрема, загальний ринок, правопорядок, гарантію безпеки.

Читайте також: Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною, – Дональд Туск

Також глава Євроради пояснив, як саме може відбутися вихід Польщі з ЄС.

Поки ми не є чистим спонсором, гра для них коштує свічок. Тому я можу легко уявити ситуацію, що коли в якийсь момент Польща опиниться серед нетто-платників, уряд вирішить, що настав час запитати поляків, чи хочуть вони залишатися в ЄС та почнуть працювати над тим, щоб ті прийшли до висновку про анулювання членства,
– розповів Дональд Туск.

Зазначимо, що у грудні 2017 року Брюссель активував статті 7 договору Євросоюзу. Причиною стали "системні загрози" від влади, спрямовані на порушення незалежності польських судів.

Теги: Новини політики Польща Дональд Туск Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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