Тут похований здоровий глузд: у білоруському Гродно встановили символічні могилки – фото
Білоруси, що вже майже місяць мирно протестують проти результатів президентських виборів у країні, підключають креатив. Так, у Гродно з’явились кілька символічних могилок: на "плитах" написано, що поховані конституція, права людини, повага білорусів до міліції.
Про це інформує телеграм-канал "Наша Ніва". Він же публікує фото могилок.
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Кого "поховали" білоруси:
- Повагу до міліції;
- Економіку Білорусі;
- Здоровий глузд;
- Конституцію Білорусі;
- Чесні вибори;
- Судову систему;
- Права людини.
Зауважимо, що білоруси й не думають припиняти протести в країні. Попри силові розгони мирних демонстрацій, масові затримання та цинічні дії влади, вони продовжують страйки і акції незгоди.
Наприкінці вересня самопроголошений президент Лукашенко провів таємну церемонію інавгурацію. Відтак, протести спалахнули з новою силою.
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