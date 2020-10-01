Білоруси, що вже майже місяць мирно протестують проти результатів президентських виборів у країні, підключають креатив. Так, у Гродно з’явились кілька символічних могилок: на "плитах" написано, що поховані конституція, права людини, повага білорусів до міліції.

Про це інформує телеграм-канал "Наша Ніва". Він же публікує фото могилок. Головне Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео Кого "поховали" білоруси: Повагу до міліції;

Економіку Білорусі;

Здоровий глузд;

Конституцію Білорусі;

Чесні вибори;

Судову систему;

Права людини. Зауважимо, що білоруси й не думають припиняти протести в країні. Попри силові розгони мирних демонстрацій, масові затримання та цинічні дії влади, вони продовжують страйки і акції незгоди. Наприкінці вересня самопроголошений президент Лукашенко провів таємну церемонію інавгурацію. Відтак, протести спалахнули з новою силою. Понад 50 днів протестів у Білорусі: відео