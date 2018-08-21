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Творці гри Dota 2 готують для геймерів новий сервіс

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Творці гри Dota 2 готують для геймерів новий сервіс
Творці гри Dota 2 готують для геймерів новий сервіс / Фото з вільних джерел

Платформа для стрімів Twitch знайома майже кожному геймеру, а особливої популярності вона набула серед фанатів кіберспорту. Проте, схоже, зовсім скоро у цього проекту з’явиться серйозний конкурент, адже компанія Valve вже тестує свій сервіс для трансляції ігрового контенту.

Про це повідомляє PCgamer.

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На днях співробітник компанії SteamDB, яка не має стосунку до Valve, виявив в мережі домен з назвою Steam.tv. І хоча при переході на сайт браузер відображав лише напис: "Ласкаво просимо в Steam.tv", сертифікат вказував на приналежність до "імперії дядечка Гейба".

Залишалося тільки гадати, що все це значить, але вже через кілька годин сайт несподівано запрацював. На момент запуску його функціональність обмежилася трансляціями знаменитого турніру по Dota 2 під назвою The International. Але можливість підключити свій Steam-акаунт і список друзів натякнули користувачам, що в подальшому варто очікувати більшого.

Скріншот з Steam.tv
Скріншот з Steam.tv

Представник Valve офіційно підтвердив, що Steam.tv дійсно існує, але знаходиться в режимі бета-тестування.

Ми працюємо над проведенням трансляцій International, щорічного турніру з Dota 2. Те, що бачили люди, було тестовою стрічкою, яка була ненавмисно оприлюднена,
– заявив співробітник компанії.

Сам турнір пройде з 20 по 25 серпня, так що запуск Steam.tv повинен відбутися вже найближчим часом. Зрозуміло, попередні висновки про майбутню функціональність робити ще рано, але навряд чи Valve обмежиться показами однієї лише Dota 2. І можливо, вже незабаром Steam.tv складе серйозну конкуренцію звичному Twitch.

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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