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      Творці платформ онлайн-казино щомісячно наварювалися на мільйони гривень

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      Поліція викрила групу ІТ-фахівців, що створювали платформи для онлайн-казино / колаж 24 каналу

      Кіберполіція спільно зі спецпризначенцями КОРД накрили злочинну групу ІТ-фахівців, які займалися розробкою платформ для нелегальних онлайн-казино. Тепер замість щомісячного прибутку у 50 тисяч доларів членам групи "світить" до 12 років за ґратами.

      Для технічної розробки ресурсів у штабі організації загалом працювали понад 50 фахівців в ІТ-сфері, повідомляє поліція.

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      Зокрема, встановлено, що до організації незаконної діяльності причетні троє киян віком від 23 до 25 років та 35-річний харків'янин. Щомісячний прибуток від схеми становив 50 тисяч доларів, а за додаткову платню у 100 тисяч зловмисники організовували рекламу онлайн-казино в Інтернеті.

      Для оргнізації злочинної схеми було створене буцімто громадське об'єднання, що мало б займатися розвитком онлайн-ігор в Україні. Натомість вони надавали послуги зі створення, техпідтримки та обслуговування клієнтів онлайн-казино.

      Загалом у клієнтській базі зловмисників було близько 300 тисяч користувачів. Дехто з них мав навіть статуси VIP-клієнтів, яким надавалися додаткові можливості.

      Спецпідрозділ КОРД одночасно здійснили 8 обшуків в офісах та помешканнях членів злочинної групи у Київській області, Києві та Харкові. За їх результатами правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та гроші.

      Проти членів незаконної групи відкрили кримінальні провадження за статтями про незаконні перекази, зайняття гральним бізнесом та відмивання злочинних коштів. Учасникам групи загрожує до 12 років за ґратами.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Гральний бізнес Поліція Інформаційні технології Новини Києва
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