Тюльпанові поля на Буковині закриті, квіти зривають і кидають просто під ноги – відео

У Чернівецькій області декілька років поспіль місцеві підприємці висаджують поля тюльпанів для відвідувачів. Однак, цього року через карантин дивитися на гектари висаджених квітів можна хіба на відео, адже поля відкривати не будуть.

Цього року на Буковині висадили три тюльпанових поля, які мали приймати туристів. Проте усі висаджені раніше квіти доводиться зривати, пише місцеве інформаційне агентство "АСС".

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Тюльпанових полів, до яких кожного року приїжджали тисячі туристів, у 2020 році не відкриватимуть. Самі рослини зривають не через вандалізм чи розпач, а з ощадливості та далекоглядності.

Квітки зривають, інакше починає рости насіння і цибулина не росте. Це для того, аби на наступний рік мати посадковий матеріал,

– розповів власник поля Олександр Стратійчук.



Бутони зривають один за одним та просто викидають / Скриншот з відео

Площа одного поля – півтора гектара, на квадратний метр висаджують мінімум 140 цибулин і до 550. Збитки цьогоріч від нездійсненого туристичного сезону – близько 20 тисяч доларів, розповів Олександр Стратійчук.



На вході висить попередження про те, що поле закрите / Скриншот з відео

Попередньо, підприємці хотіли відкривати поля 24 квітня – саме, коли мав минути карантин. Однак, через його продовження до 11 травня, відвідувачі не пускатимуть.

Дивіться відео про те, чому підприємці змушені зривати квіти з тюльпанових полів