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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

У 2018 році відносини між США та Росією будуть ще напруженішими, – експерт

15:09, сьогодні 521 Читать новость на русском
У 2018 році варто очікувати загострення відносин між Росією та США
У 2018 році варто очікувати загострення відносин між Росією та США / Reuters

За минулий тиждень адміністрація Дональда Трампа зробила декілька важливих зовнішньополітичних кроків. Так, було оприлюднено нову стратегію національної безпеки Америки, де Росію названо "ворогом номер один", американський лідер також погодив продаж зброї Україні, а Мінфін США наклав санкції на соратника Путіна у Чечні – Рамзана Кадирова.

Подібна політика повністю суперечить передвиборчим заявам Дональда Трампа про встановлення теплих відносин із РФ, пише CNN.

Читайте також: Адміністрація Трампа повинна продавати Україні потужнішу зброю, – The Wall Street Journal

Зміну у поведінці глави Білого дому можна пояснити дією декількох факторів, а саме "розслідуванням щодо російського втручання у виборив США минулого року і загальною недовірою американських спецслужб, дипломатів, військових і законодавців до Росії та її кібератакам", йдеться у статті.

На думку директора Інституту Кеннана Метью Роджанскі, все вказує на те, що у 2018 році відносини між Вашингтоном і Москвою будуть ще більш напруженими

Рік, що минає, показав, що ми (США – "24") визначилися з політикою щодо Росії, і ця політика є досить конфронтаційною. Це, безперечно, не та політика, яку можна було б очікувати від Трампа, коли той був кандидатом у президенти. Думаю, що навіть росіяни усвідомили, що зближення між країнами вже не обговорюється,
– впевнений експерт.

Роджанскі додає, що питання співпраці із Володимиром Путіним не є центральним питанням зовнішньої політики для адміністрації Дональда Трампа.

Натомість інший аналітик – Анджела Стент, директор Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень, вказує на подвійну гру Трампа. Йдеться про оприлюдення стратегії національної безпеки США, оскільки, на відміну від опублікованої версії документу, глава Білого дому під час свого виступу опустив ті пункти, в яких говорилося про "російське втручання" у вибори. Замість цього він вважав за краще приділити увагу дружній телефонній розмові з Путіним. Така поведінка Трампа, як стверджує Стент, свідчить про "перетягування каната" всередині його адміністрації.

Протягом усього року можна було бачити двоїсту політику президента США, націленого на близькі стосунки з Путіним, і тріо в особі міністра оборони Меттіса, радника з національної безпеки Макмастера і держсекретаря Тіллерсона, які "прагнули проводити досить жорстку лінію" щодо РФ, акцентує увагу дослідниця.

Читайте також: Нова стратегія Трампа щодо нацбезпеки США орієнтована на часи холодної війни, – експерт

Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп США Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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