У 217 окрузі засідання по підрахунку голосів не почалося

Засідання по підрахунку голосів у 217 ОВК (Оболонський район) станом на 3:00 не розпочалося.

Про це повідомляє Громадьска мережа "Опора".

Наразі у приміщенні ОВК присутні члени ДВК, які готові здавати протоколи з результатами голосування.

За інформацією ОВК, голова дає пояснення правоохоронним органам щодо подій, які відбувалися раніше.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 94, ч. 1 Закону "Про вибори народних депутатів України" "З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії".

Як відомо, слідчі Служби безпеки України не знайшли підстав для затримання голови 217 ОВК.



Раніше повідомлялося, що голова ОВК 217 найближчим часом має бути затриманий міліцією.



До того ж на одній з дільниць 217-го округу чоловік з автоматом вимагав випустити його спільників, яких затримали за підкуп виборців.