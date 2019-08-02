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      У Бангкоку прогриміла низка вибухів: є поранені

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      У Бангкоку прогриміла низка вибухів: є поранені

      Шість вибухів пролунала у столиці Таїланду. Перші два вибухи сталися у ранкову годину пік у центрі Бангкока. Третій вибух прогримів через деякий час в урядовому комплексі на півночі міста.

      Наступна бомба вибухнула біля 77-поверхової будівлі King Power Mahanakhon. Цей хмарочос є одним із найвищих у місті. Ще одну вибухівку вдалося знайти правоохоронцям перед тим, як вона здетонувала. Про це інформує The Jerusalem Post.

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      На щастя, попри те, що бомби були встановлені у людних місцях, обійшлося без жертв і з невеликою кількістю постраждалих. Так, внаслідок інцидентів постраждали щонайменше чотири людини: серед них – троє жінок-двірників. Одну з них відправили до лікарні.

      місце вибуху Бангкок
      Одне із місць вибуху в Бангкоку/ фото Getty images

      Поки жодна з терористичних організацій не взяла відповідальність за вибухи. Поліція з’ясовує всі деталі.

      До речі, саме у ці дні в столиці Таїланду відбулося засідання з безпеки АСЕАН та зустрічі із топ-дипломатами США, Китаю й інших країн.

       

      blog_ava
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      Теги: Теракт Таїланд Постраждалі Лікарня
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