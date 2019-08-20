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      У Бердянську люди масово отруїлися морепродуктами

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      У Бердянську сталося масове отруєння креветками
      У Бердянську сталося масове отруєння креветками / Фото з відкритих джерел

      До інфекційного відділення міської лікарні з 18 по 19 серпня через отруєння креветками потрапило 19 осіб. З їх слів, вони купили креветки на рибному ринку.

      За інформацією головного санітарного лікаря Олександри Кікарош, у неділю, 18 серпня, до інфекційного відділення було госпіталізовано 19 осіб, про це повідомляє портал "Бердянськ 24".

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      Наразі медики не можуть точно назвати причину отруєння, принаймні поки не надійшли результати аналізів. За словами постраждалих, всі вони вживали креветки, які придбали на рибному ринку по Східному проспекту.

      Після наданої медичної допомоги більшість пацієнтів покинули лікарню. Продовжують лікування лише кілька людей.

      Мерія міста та місцеве управління Держпродспоживспілки розпочали розслідування інциденту. Заступник міського голови Юлія Дойнова зазначила, що повідомлення буде розглянуто спеціальною комісією, наразі ведеться перевірка.

      До речі, нещодавно на Прикарпатті отруїлися 13 дітей, які приїхали з Києва. Напередодні ввечері їм стало зле, їх госпіталізували до Верховинської районної лікарні.


      Перші симптоми при отруєнні / Інфографіка 24 канал


      Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння / Інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Отруєння Бердянськ
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