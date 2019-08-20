В инфекционное отделение городской больницы с 18 по 19 августа из-за отравления креветками попало 19 человек. По их словам, они купили креветки на рыбном рынке.

По информации главного санитарного врача Александры Кикарош, в воскресенье, 18 августа, в инфекционное отделение были госпитализированы 19 человек, об этом сообщает портал "Бердянськ 24".

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Сейчас медики не могут точно назвать причину отравления, по крайней мере пока не поступили результаты анализов. По словам пострадавших, все они употребляли креветки, которые приобрели на рыбном рынке по Восточному проспекту.

После оказанной медицинской помощи большинство пациентов покинули больницу. Продолжают лечение только несколько человек.

Мэрия города и местное управление Держпродспоживспилкы начали расследование инцидента. Заместитель городского головы Юлия Дойнов отметила, что сообщение будет рассмотрено специальной комиссией, сейчас ведется проверка.

Кстати, недавно на Прикарпатье отравились 13 детей, которые приехали из Киева. Накануне вечером им стало плохо, их госпитализировали в Верховинской районной больницы.

Первые симптомы при отравлении