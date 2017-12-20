У Білорусі пояснили голосування проти резолюції ООН по Криму

У Міністерстві закордонних справ Білорусі пояснили негативне голосування щодо резолюції по Криму "принциповою позицією".

Відповідну заяву зробив заступник начальника управління інформації МЗС Білорусі Андрій Шупляк, повідомляє "Інтерфакс".

"Білорусь завжди голосувала проти будь-яких державних резолюцій. Це наша принципова позиція. Ми на власному досвіді знаємо, що таке спроби штучної політизації, роздування проблем, яких в реальності немає в суспільстві і державі. Більш того, ми вважаємо, що Генеральна Асамблея ООН – не місце для обговорення і прийняття подібних державних документів", – сказав він.

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Шупляк зазначив, що Білорусь свого часу запропонувала взагалі зняти з голосування в ООН весь пакет державних резолюцій.

19 грудня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію "Положення у царині прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".

Українську резолюцію підтримали 70 держав, проти проголосували 26, утримались 76 делегатів. Білорусь була серед країн, які проголосували проти цієї резолюції.