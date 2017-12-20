00:01
21 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін випив еліксир правди. Мединський повстав проти джедаїв
Вєсті Кремля
21:40, 20 грудня
Вєсті.UA. Петренко в шоколаді. Відьмацька компанія Савченко
Вєсті.UA
19:53, 20 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Білорусі пояснили голосування проти резолюції ООН по Криму

22:11, 20 грудня 1757 Читать новость на русском
У Білорусі є
У Білорусі є "принципова позиція" / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ Білорусі пояснили негативне голосування щодо резолюції по Криму "принциповою позицією".

Відповідну заяву зробив заступник начальника управління інформації МЗС Білорусі Андрій Шупляк, повідомляє "Інтерфакс".

"Білорусь завжди голосувала проти будь-яких державних резолюцій. Це наша принципова позиція. Ми на власному досвіді знаємо, що таке спроби штучної політизації, роздування проблем, яких в реальності немає в суспільстві і державі. Більш того, ми вважаємо, що Генеральна Асамблея ООН – не місце для обговорення і прийняття подібних державних документів", – сказав він.

Читайте також: З Лукашенком домовлятися ні про що не можна, він міцно домовився з Росією, – Кравчук

Шупляк зазначив, що Білорусь свого часу запропонувала взагалі зняти з голосування в ООН весь пакет державних резолюцій.

19 грудня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію "Положення у царині прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".

Українську резолюцію підтримали 70 держав, проти проголосували 26, утримались 76 делегатів. Білорусь була серед країн, які проголосували проти цієї резолюції.

Теги: Новини України Новини політики ООН Білорусь
Джерело: 24 Канал
Новини за 20 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Почему Трамп стал угрозой для всего мира
20 грудня, 23:00 Почему Трамп стал угрозой для всего мира
Іван Яковина 255
Ікеа як сигнальний інвестор, або Чи повторить Україна сумнозвісний досвід РФ?
20 грудня, 22:01 Ікеа як сигнальний інвестор, або Чи повторить Україна сумнозвісний досвід РФ?
Микола Давидюк 5035
Чому відклали
20 грудня, 21:15 Чому відклали "реінтеграцію Донбасу": шантаж Росії чи політична гра із Заходом
837
Завершення буремної ери секс-революції, або Як у Німеччині скінчилася любов...
20 грудня, 21:02 Завершення буремної ери секс-революції, або Як у Німеччині скінчилася любов...
Борис Немировський 2063
Загострення на Донбасі: яку нову
20 грудня, 20:01 Загострення на Донбасі: яку нову "многоходовочку" розігрує Путін?
Інна Жолобович 4096
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
У Києві урочисто запалили головну ялинку країни
 19 грудня , 19:59
Нашестя криланів: австралійське місто атакувало 200 тисяч "кажанолисиць"
 12 грудня , 23:20
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук