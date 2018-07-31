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У "Борисполі" здійснив аварійну посадку літак зі Львова: пасажир описав інцидент

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У "Борисполі" здійснив аварійну посадку літак МАУ, що прямував зі Львова до Єгипту
У "Борисполі" здійснив аварійну посадку літак МАУ, що прямував зі Львова до Єгипту / Ілюстративне фото

В понеділок, 30 липня, в аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії МАУ, який прямував зі Львова до єгипетського Шарм-ель-Шейху. Причиною вимушеної посадки авіасудна стало те, що у двигун літака потрапив птах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав працівник поліції Ігор Зінкевич.

"30.07.2018 о 21:00 рейс PS5265 Львів – Шарм-ель-Шейх здійснив аварійну посадку в Борисполі, Київ, після потрапляння птаха у двигун. Поки невідомо, коли буде наступний літак з Києва", – мовиться у повідомленні Зінкевича.

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У свою чергу пасажир літака Олексій Башкирцев написав у своєму Facebook, що птах потрапив у лівий двигун літака під час зльоту. Через це літак не міг набрати потрібну висоту, його кренило. Пасажири були налякані.

Ті моменти, коли кажуть "вижили". Дякую команді МАУ за життя. Історія проста: на зльоті рейсу Львів – Шарм у лівий двигун врізається зграя птахів, і літак не може набрати висоту, і ось-ось торкнеться землі вперед носом. Але набір висоти триває, пілот тремтячим голосом пропонує... мовчання "всім заспокоїтися". Набір висоти триває з нахилом в один бік,
– мовиться у повідомленні пасажира літака.

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"Сісти неможливо, літак повний пального, і починається "найдовша дорога над Україною" – 4,5 години крутиться на одному місці, спалюючи пальне, і замовляючи смугу аварійної посадки в Києві. Молитви, заспокоєння стюардесами людей і сіли в Києві!", – написав Башкирцев.

 

Теги: Новини України Новини Борисполя Новини Києва Новини Львова авіація Надзвичайні ситуації Єгипет
Джерело: 24 канал
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