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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Борисполі жінка замурувала чоловіка в ямі мішками та тротуарним бордюром

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      На місце події одразу приїхала поліція
      На місце події одразу приїхала поліція / 24 канал

      На Київщині жінка утримувала чоловіка в ямі, накритій мішками та тротуарним бордюром. Про інцидент дізналася поліція, яка одразу приїхала на місце події.

      Правоохороці дізналися про інцидент близько опівночі 5 травня, повідомили у пресслужбі поліції. Сусід помітив, що в ямі на подвір’ї жінка тримає чоловіка та не випускає його.

      Дізнайтеся більше Домашнє насильство під час карантину: що робити та куди звертатися, пояснила Супрун

      Поліцейські приїхали одразу на місце події та поспілкувалися з 40-річною жінкою. Спершу вона запевняла, що живе в будинку одна і ніякого чоловіка немає.

      Однак згодом копи почули крики про допомогу, які доносились з ями, заваленої мішками та тротуарним бордюром. Розчистивши вхід, патрульні виявили чоловіка, який мав тілесні ушкодження. Його одразу передали медикам.

      На подвір’я жінки викликали слідчо-оперативну групу, правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення.

      Зауважимо, що під час карантину в Україні значно збільшилася кількість випадків домашнього насилля. 

      домашнє насилля україна карантин статистика
      Що відомо про домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Кримінальні новини Новини Борисполя Поліція
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