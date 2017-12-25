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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

У БПП пояснили, чому досі не призначено нового голову НБУ

19:31, 25 грудня 3967 Читать новость на русском
Національний банк України
Національний банк України / Соцмережі

До питання призначення нового очільника Нацбанку Верховна Рада має повернутися у лютому 2018 року. А не сталося це у цьому, оскільки відповідне подання поки не вніс президент Петро Порошенко.

Таку заяву зробив заступник голови фракції “Блок Петра Порошенко” Олексій Гончаренко у коментарі ресурсу "Апостроф".

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Як підкреслив парламентар, Рада повернеться до розгляду цього питання не раніш ніж у лютому 2018 року.

"У січні жодних серйозних голосувань не буде, в тому числі щодо питання очільника Нацбанку. Найперша дата – це лютий", – зауважив нардеп.

Водночас він пояснив, чому ще у 2017 році не вдалося обрати нового голову НБУ.

"Подання вносить президент України. Якщо не вніс, отже він вважає, що ще рано, або він не визначився з кандидатурою, або ж переговори на підтримку тієї чи іншої кандидатури не дали результатів", – додав Гончаренко.

Нагадаємо, у квітні 2016 року Валерія Гонтарева заявила про свою відставку з посади голови НБУ. Наразі функції керівника виконує перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.

Раніше очікувалося, питання призначення нового очільника НБУ у Верховній Раді мали розглянути 21 грудня, однак цього не сталося.

Поінформоване джерело 24 Каналу в НБУ зазначає, що наступним керівником Національного банку стане Володимир Лавренчук.

Теги: Новини України Новини політики НБУ Блок Петра Порошенка Олексій Гончаренко
Джерело: 24 Канал
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