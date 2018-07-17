20:11
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Нова тема

У Буковелі відбувся другий етап чемпіонату України з швидкісного спуску на велосипеді

Нова тема 72 Читать новость на русском

Швидкі та екстремальні. У Буковелі відбувся другий етап чемпіонату України з даунхілу – це швидкісний спуск на велосипеді.

Попри те, що проходження траси спортсменам ускладнювала дощова погода, це не заважало їм отримувати задоволення.

"Важкі моменти – це каміння нагорі і ліс. А решта все більш-менш їжджабельне, проїжджається класно, отримуєш задоволення", – поділилась учасниця змагань Олена.

Попереду ще три етапи чемпіонату, за підсумками яких визначать найкращого. Представники Федерації велоспорту України задоволені організацією та заходами безпеки у Буковелі.

"Це цікавий формат, цікаве проведення, гонщики задоволені, безпека забезпечена. Тому це один із показників на продовження співпраці", – сказала представник і головний суддя Федерації велоспорту України Наталія Фігурська.

Для цих змагань трасу готували спеціально. Вона підійде як для досвідчених райдерів, так і для тих, хто лише випробовує себе у цьому спорті.

"Цього року ми побудували повністю нову велику і широку трасу екскаватором на підйомнику №2, а в тому році ми повністю побудували новий парк на підйомнику №14. Одна з них легка і підходить для сімей з дітьми, для початківців, а інша – це такий мікс великих поворотів та великих трамплінів", – розповів представник ТК Буковель Артем Макаренко.

Цьогоріч організатори планують провести такі ж змагання і для початківців. А вже наступного знову зібрати найкращих спортсменів з усієї України.

Теги: Новини України велоспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
сьогодні, 18:37 Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
2169
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
сьогодні, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
26
Великодні привітання для рідних і близьких
7 квітня , 18:00
Трамп зробив першу заяву після зустрічі з Путіним тет-а-тет
 16 липня , 17:14
Історія зі зняттям Луценка з літака та анулюванням йому візи США отримала продовження
31 березня , 05:08
РосЗМІ знайшли "український слід" в аварії Ан-148 в Підмосков'ї
12 лютого , 09:30
Відео Олександра Шевченка стало лідером переглядів у Facebook
 1 лютого , 16:41
Холодильник виробництва Bosch став найстаршим працюючим пристроєм в Україні
 22 червня , 22:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук