У Буковелі відбувся другий етап чемпіонату України з швидкісного спуску на велосипеді

Швидкі та екстремальні. У Буковелі відбувся другий етап чемпіонату України з даунхілу – це швидкісний спуск на велосипеді.

Попри те, що проходження траси спортсменам ускладнювала дощова погода, це не заважало їм отримувати задоволення.

"Важкі моменти – це каміння нагорі і ліс. А решта все більш-менш їжджабельне, проїжджається класно, отримуєш задоволення", – поділилась учасниця змагань Олена.

Попереду ще три етапи чемпіонату, за підсумками яких визначать найкращого. Представники Федерації велоспорту України задоволені організацією та заходами безпеки у Буковелі.

"Це цікавий формат, цікаве проведення, гонщики задоволені, безпека забезпечена. Тому це один із показників на продовження співпраці", – сказала представник і головний суддя Федерації велоспорту України Наталія Фігурська.

Для цих змагань трасу готували спеціально. Вона підійде як для досвідчених райдерів, так і для тих, хто лише випробовує себе у цьому спорті.

"Цього року ми побудували повністю нову велику і широку трасу екскаватором на підйомнику №2, а в тому році ми повністю побудували новий парк на підйомнику №14. Одна з них легка і підходить для сімей з дітьми, для початківців, а інша – це такий мікс великих поворотів та великих трамплінів", – розповів представник ТК Буковель Артем Макаренко.

Цьогоріч організатори планують провести такі ж змагання і для початківців. А вже наступного знову зібрати найкращих спортсменів з усієї України.