У Чехії новорічну ялинку прикрасили назвами окупованих міст Донбасу: фото

У головному соборі Чехії встановили новорічну ялинку, яку прикрасили паперовими зірками кольорів українського прапора з написаними назвами окупованих міст Сходу України.

Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у Twitter.

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"Прага. Головний собор Чехії – Собор Святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас – назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!" – написав він.



У Чехії поставили новорічну ялинку в кольорах українського прапора



Ялинку прикрасили паперовими зірками з назвами окупованих міст Донбасу



На паперових прикрасах написані назви окупованих українських міст