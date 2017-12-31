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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Чехії новорічну ялинку прикрасили назвами окупованих міст Донбасу: фото

20:12, 31 грудня 2017 2808 Читать новость на русском
У Чехії ялинку прикрасили назвами українських окупованих міст
У Чехії ялинку прикрасили назвами українських окупованих міст / Фото з Twitter

У головному соборі Чехії встановили новорічну ялинку, яку прикрасили паперовими зірками кольорів українського прапора з написаними назвами окупованих міст Сходу України.

Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у Twitter.

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"Прага. Головний собор Чехії Собор Святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!" написав він.


У Чехії поставили новорічну ялинку в кольорах українського прапора


Ялинку прикрасили паперовими зірками з назвами окупованих міст Донбасу


На паперових прикрасах написані назви окупованих українських міст

Теги: Новорічні свята Війна на Донбасі Чехія
Джерело: 24 Канал
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