У Чехії щасливчик зірвав лотерейний джекпот у 62 мільйони доларів

У країні виграші з азартних ігор не оподатковуються, відтак людина, якій так поталанило, отримає зазначену суму у повному обсязі. Проте їй таки варто поквапитись забрати гроші, бо влада Чехії має на меті ввести податок на призи, пише Radio Praha.

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І хоч виграна сума величенька, рекорд все ще належить жителю міста Пардубіце, бюджет якого у 2015 році поповнився на 2,466 мільярда крон (108,7 мільйона доларів за нинішнім курсом).

Виграв чоловік у тій же лотереї Eurojackpot, але мав лише 35 днів після оголошення результатів, щоб дати про себе знати. Те, що йому пощастило, дізнався одразу, проте чекав аж 26 днів, щоб зв'язатись з адміністрацією. Пояснив це тим, що не хотів, аби ЗМІ проявляли надмірну увагу до його персони, тому дав їм час охолонути.