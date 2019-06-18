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      У Чехії щасливчик зірвав лотерейний джекпот у 62 мільйони доларів

      38 Читать новость на русском
      Щасливцю виплатять суму повністю
      Щасливцю виплатять суму повністю / changeua.com

      У Чехії виграли у лотерею Eurojackpot 1,411 мільярда крон, що еквівалентно 62,2 мільйона доларів. Ким саме є цей щасливчик, поки не відомо. У нього є цілий рік, щоб відгукнутись та отримати свій виграш.

      У країні виграші з азартних ігор не оподатковуються, відтак людина, якій так поталанило, отримає зазначену суму у повному обсязі. Проте їй таки варто поквапитись забрати гроші, бо влада Чехії має на меті ввести податок на призи, пише Radio Praha

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      І хоч виграна сума величенька, рекорд все ще належить жителю міста Пардубіце, бюджет якого у 2015 році поповнився на 2,466 мільярда крон (108,7 мільйона доларів за нинішнім курсом).

      Виграв чоловік у тій же лотереї Eurojackpot, але мав лише 35 днів після оголошення результатів, щоб дати про себе знати. Те, що йому пощастило, дізнався одразу, проте чекав аж 26 днів, щоб зв'язатись з адміністрацією. Пояснив це тим, що не хотів, аби ЗМІ проявляли надмірну увагу до його персони, тому дав їм час охолонути. 

       
      62,2 мільйона доларів – другий за розміром виграш у лотерею у Чехії

      blog_ava
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      Теги: Гроші Чехія
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