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У Черкасах викрито освітянку одного із навчальних закладів, яка вимагала від студента гроші

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У Черкасах викрито начальницю одного із навчальних закладів, яка вимагала від студента гроші
У Черкасах викрито начальницю одного із навчальних закладів, яка вимагала від студента гроші / фото прес-служби прокуратури

Під час отримання неправомірної вигоди затримано начальницю однієї із кафедр Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, полковника служби цивільного захисту. Жінка вимагала та одержала від студента неправомірну вигоду в розмірі 2 тисячі гривень. за сприяння у здачі екзаменаційної сесії.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

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"Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України в приміщенні службового кабінету безпосередньо під час одержання нею обумовлених коштів, які вилучено в ході обшуку", – повідомляють у прокуратурі.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини Черкас Хабар
Джерело: 24 Канал
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