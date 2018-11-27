У Черкасах водій виштовхав з автобуса підлітка-пільговика: чому постраждає все місто

Зі сваркою та кулаками там вигнали з автобуса підлітка з інвалідністю. Кондуктор запідозрила, що посвідчення пільговика фальшиве та попросила пасажира покинути транспорт.

Хлопець не здався, відтак у салоні розпочався скандал, який дійшов аж до міського голови.

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Сварка 15-річного Богдана Волика із водієм автобуса розпочалась, коли кондуктор запідозрив, що у хлопця несправжнє пільгове посвідчення.

Я як дитина-інвалід маю право до 2021 року їздить безкоштовно, у мене є з собою посвідчення,

– сказав пільговик Богдан Волик.

За словами Богдана, кондуктор йому не повірила і попросила вийти з автобуса. Коли той не погодився, у справу врутився водій. Водій натомість переконує – нікого не бив. Просто зірвався із місця, адже хлопець поводив себе агресивно. І сам його провокував.

Вже після інциденту з’ясувалося, посвідчення таки справжнє. Богдан має першу групу інвалідності через проблеми із зором. Без лівого ока залишився у дитсадку через травму. Зараз кондуктор свою провину визнає, але, запевняє, хлопець першим почав проявляти агресію.

Це моя вина, запідозрила, що він не має права їхати безкоштовно, я йому сказвла, щоб подивився, щоу переліку нема його категорії, на що він зреагував агресивно, почав хамити,

– заявила кондуктор Любов Власенко.

Зазначу, тиждень тому у Черкасах підняли тариф на проїзд із 4 до 5 гривень. Натомість перевізники пообіцяли безкоштовно перевозити пільговиків та покращити обслуговування у транспорті. Відтак, інцидент із Богданом Воликом є недотриманням умов довговору, тож міська влада може знову знизити тариф на проїзд.

Ми будемо вимагати, щоб управління транспорту й управління економіки внесли проект рішення щодо запровадження тарифу у 3 або 4 гривні. Ми можемо як підвищувати, так і знижувати тарифи, очевидно, що висока якість послуги – то була основною вимогою тієї домовленості між містом і перевізниками,

– наголосив заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар.

Зараз водій і кондуктор від роботи відсторонені, до завершення розслідування. У міській раді планують зустрітися із перевізником та постраждалим підлітком. Під час зустрічі і вирішать як покарають перевізника.