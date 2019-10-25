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      У Чернігові "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" відкрила торговельний центр "Бери вези"

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      Бери вези. Магазин з оновленою концепцією торговельних центрів малого формату МЕТРО відкрили у Чернігові.

      Повноцінне обслуговування сфокусоване в першу чергу на професійних клієнтів, зокрема сфери готельного бізнесу та роздрібної торгівлі. При цьому купувати товари для своєї родини зможуть тут і звичайні покупці, запевнив споживачів новий директор Метро Кеш енд Кері Україна Тіно Цайске.

      Відкриття цього магазину є важливим не лише для МЕТРО, а й для усього Чернігова. Адже це сприятиме залученню нових інвесторів, відкриттю нових ресторанів та роздрібних магазинів. Ми ретельно вивчали потреби професійних покупців регіону аби забезпечити їх усім необхідним за гарну ціну та допомогти їм розвивати свій бізнес,
      – розповів директор "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Тіно Цайске.

      Окрім системи оптових знижок, покупцям ТЦ "Бери вези" пообіцяли надавати розстрочку на безготівкові розрахунки, забезпечувати сертифікатами якості на всі товари. А менеджери готелів та ресторанів Чернігівщини тепер зможуть безкоштовно робити попередні замовлення з розширеного асортименту класичних ТЦ МЕТРО.

      "Тут більш сфокусований асортимент, проста комунікація і вигідна ціна. І плюс додаткове рішення для наших бізнес-клієнтів. Зокрема для HoReCa клієнтів ми пропонуємо замовити той асортимент, який в нас в Чернігові не представлений і в обговорені терміни асортимент буде доставлений сюди, в Чернігів. Таким чином клієнт буде розвивати свій бізнес, вигідно купувати і менше витрачати на логістичні витрати", розповіла регіональний менеджер ТЦ малого формату "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Анна Губанова.

      Нині в Україні працює 26 торгових центрів "Метро Кеш енд Кері", серед яких три центри малого формату "Бери Вези". За 16 років компанія створила близько 3 тисячі робочих місць та інвестувала в українську економіку понад 600 мільйонів євро.

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      Теги: Новини України Новини Чернігова
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