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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Чернігові вкрали бронзове погруддя відомого російського поета: фото

15:48, сьогодні 752 Читать новость на русском
У Чернігові невідомі вкрали бронзове погруддя Пушкіна
У Чернігові невідомі вкрали бронзове погруддя Пушкіна / cheline.com.ua

У Чернігові вдруге за місяць вандали викрадають погруддя відомого письменника. Цього разу увагу зловмисників привернув бронзовий пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє видання ЧЕline.

Читайте також: Невідомі осквернили пам'ятник бійцям АТО в Одесі: фото

Зазначається, що зникнення пам’ятника Пушкіну місцеві жителі помітили рано вранці 31 грудня. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці.

Це погруддя було встановлено у вересні 1900 року в найдавнішій частині міста до сторіччя від дня народження письменника. Воно було 1,5 метра заввишки та стояло на гранітному п'єдесталі.


Невідомі вкрали бюст Олександра Пушкіна на Валу


Пам'ятник стояв на гранітному п'єдесталі

Нагадаємо, два тижні тому, 18 грудня, у Чернігові невідомі зловмисники осквернили могилу Михайла Коцюбинського, скинувши з постаменту та викравши бронзове погруддя письменнику. Згодом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою.

Теги: Новини України Пограбування Чернігів
Джерело: 24 Канал
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