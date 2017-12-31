У Чернігові вкрали бронзове погруддя відомого російського поета: фото

У Чернігові вдруге за місяць вандали викрадають погруддя відомого письменника. Цього разу увагу зловмисників привернув бронзовий пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє видання ЧЕline.

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Зазначається, що зникнення пам’ятника Пушкіну місцеві жителі помітили рано вранці 31 грудня. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці.

Це погруддя було встановлено у вересні 1900 року в найдавнішій частині міста до сторіччя від дня народження письменника. Воно було 1,5 метра заввишки та стояло на гранітному п'єдесталі.



Невідомі вкрали бюст Олександра Пушкіна на Валу



Пам'ятник стояв на гранітному п'єдесталі

Нагадаємо, два тижні тому, 18 грудня, у Чернігові невідомі зловмисники осквернили могилу Михайла Коцюбинського, скинувши з постаменту та викравши бронзове погруддя письменнику. Згодом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою.