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      У Чикаго під матір'ю та дітьми тріснув скляний балкон на 103 поверсі: відео

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      У Чикаго тріснув скляний балкон на 103 поверсі
      У Чикаго тріснув скляний балкон на 103 поверсі / www.livinghealthua.com

      У Чикаго просто під ногами туристів тріснув балкон на 103 поверсі хмарочоса Willis Tower. За словами очевидців, спочатку вони почули гучний тріск, й тоді склом поповзли тріщини.

      В адміністрації хмарочоса одразу пояснили, що тріснуло не саме скло, а захисне покриття від подряпин, повідомили в CNN.

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      Наразі оглядовий майданчик на час ремонту тимчасово закрили. На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав. 

      Дивіться відео: У Чикаго на 103 поверсі тріснув скляний балкон

      Відомо, на 103-му поверсі хмарочоса розташовані чотири скляних балкони. Конструкція може витримати навантаження до 5 тонн.

      blog_ava
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      Теги: Ремонт CNN Діти і неповнолітні
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