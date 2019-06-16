У Чикаго під матір'ю та дітьми тріснув скляний балкон на 103 поверсі: відео
У Чикаго просто під ногами туристів тріснув балкон на 103 поверсі хмарочоса Willis Tower. За словами очевидців, спочатку вони почули гучний тріск, й тоді склом поповзли тріщини.
В адміністрації хмарочоса одразу пояснили, що тріснуло не саме скло, а захисне покриття від подряпин, повідомили в CNN.
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Наразі оглядовий майданчик на час ремонту тимчасово закрили. На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав.
Дивіться відео: У Чикаго на 103 поверсі тріснув скляний балкон
Відомо, на 103-му поверсі хмарочоса розташовані чотири скляних балкони. Конструкція може витримати навантаження до 5 тонн.
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