У Чикаго під матір'ю та дітьми тріснув скляний балкон на 103 поверсі: відео

У Чикаго просто під ногами туристів тріснув балкон на 103 поверсі хмарочоса Willis Tower. За словами очевидців, спочатку вони почули гучний тріск, й тоді склом поповзли тріщини.

В адміністрації хмарочоса одразу пояснили, що тріснуло не саме скло, а захисне покриття від подряпин, повідомили в CNN.

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Наразі оглядовий майданчик на час ремонту тимчасово закрили. На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав.

Дивіться відео: У Чикаго на 103 поверсі тріснув скляний балкон

Відомо, на 103-му поверсі хмарочоса розташовані чотири скляних балкони. Конструкція може витримати навантаження до 5 тонн.