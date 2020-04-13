У Чорнобильській зоні, де вирують масштабні пожежі, пішов дощ

Пожежники вже 10 днів намагаються погасити вогонь у Чорнобилі. Там вирують масштабні пожежі. Ввечері 13 квітня допомагати рнятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ.

Про це розповів заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин, виступаючи в ефірі ток-шоу "Свобода слова".

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Мої знайомі вогнеборці, які зараз там перебувають (у Чорнобилі – 24 канал) повідомили, що пішов дощ. Люди, які борються з вогнем, чекали цього. За інформацією, яка в мене є станом на 23:00, вогонь не загрожує великим об’єктам та небезпечним об’єктам, які є в Чорнобилі. Так, там є низовий вогонь,

– розповів він.

Попри це рятувальники поки не наважуються прогнозувати, коли зможуть побороти вогонь. Вони постійно виявляють нові осередки займання, а роздмухує їх сильний вітер. Про це у коментарі "Громадському" повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. Вона зокрема наголосила, що вогню на самій Чорнобильській АЕС немає.

Водночас, вже вранці 14 березня дим від чорнобильських пожеж може понести на Київ. Про це попереджають у Центрі ядерної безпеки.



Поки дим несе в бік білоруського Гомеля / Скриншот

Як видно на інтерактивній мапі центру, станом на 13 квітня дим ще рухається на північний схід у бік білоруського Гомеля. Однак до ранку 14 квітня його напрямок зміниться і дим почне накривати столицю. За прогнозом, це відбудеться приблизно о 7 годині ранку.



Втім, вже вранці дим може накрити Київ / Скриншот

Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко