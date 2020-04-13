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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      У Чорнобильській зоні, де вирують масштабні пожежі, пішов дощ

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      Вогонь у зоні відчуження / Пресслужба ДСНС

      Пожежники вже 10 днів намагаються погасити вогонь у Чорнобилі. Там вирують масштабні пожежі. Ввечері 13 квітня допомагати рнятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ.

      Про це розповів заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин, виступаючи в ефірі ток-шоу "Свобода слова".

      До теми Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні: що відомо про рівень радіації

      Мої знайомі вогнеборці, які зараз там перебувають (у Чорнобилі – 24 канал) повідомили, що пішов дощ. Люди, які борються з вогнем, чекали цього. За інформацією, яка в мене є станом на 23:00, вогонь не загрожує великим об’єктам та небезпечним об’єктам, які є в Чорнобилі. Так, там є низовий вогонь,
      – розповів він.

      Попри це рятувальники поки не наважуються прогнозувати, коли зможуть побороти вогонь. Вони постійно виявляють нові осередки займання, а роздмухує їх сильний вітер. Про це у коментарі "Громадському" повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. Вона зокрема наголосила, що вогню на самій Чорнобильській АЕС немає.

      Водночас, вже вранці 14 березня дим від чорнобильських пожеж може понести на Київ. Про це попереджають у Центрі ядерної безпеки.


      Поки дим несе в бік білоруського Гомеля / Скриншот

      Як видно на інтерактивній мапі центру, станом на 13 квітня дим ще рухається на північний схід у бік білоруського Гомеля. Однак до ранку 14 квітня його напрямок зміниться і дим почне накривати столицю. За прогнозом, це відбудеться приблизно о 7 годині ранку.


      Втім, вже вранці дим може накрити Київ / Скриншот

      Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
      • Станом на 8 квітня рятувальники намагалися ліквідувати кілька осередків займання.
      • У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві наголошували, що вона – складна.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.
      • Правоохоронці вже затримали підозрюваного у підпалі та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
      • Втім, наразі є декілька версій щодо причин масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва ДСНС Пожежа в Чорнобильській зоні Погода Пожежа Новини України
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