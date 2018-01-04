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У Данії викрадено російську пляшку горілки вартістю більше мільйона євро

07:42, сьогодні 1139 Читать новость на русском
Викрадена пляшка горілки
Викрадена пляшка горілки / Фото з соціальних мереж

У данському Копенгагені невідомі викрали одну з найдорожчих у світі пляшок горілки вартістю 1,1 мільйона євро. Цю пляшку її власник Брайан Енгберг привіз із Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як уточнило видання, крадіжка трапилася у барі Café 33, де було виставлено ​колекцію горілок. Власник колекції Брайан Енгберг повідомив про крадіжку до поліції та опублікував у Facebook фото ймовірного крадія у масці, якого зафіксувала камера спостереження.

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За словами колекціонера, цю пляшку він позичив у Росії близько півроку тому і вона не була застрахована. У виготовленні пляшки використані золота і срібло. Окрім того, пляшку прикрашено емблемою з автомобілем, який брав участь у ралі Монте-Карло в 1912 році, та частиною шкіряного сидіння авто.

Щодо авторства цієї пляшки горілки, то її виготовила приватна компанія Dartz Motorz, яка базується у Латвії та спеціалізується на виробництві бронеавтомобілів. Dartz Motorz ​​позиціонує себе як продовжувач традицій марки "Руссо-Балт", хоча сама компанія не є власником марки.

Автомобілі під цією маркою почали виготовляти на вагонобудівному заводі у Ризі 100 років тому. Кілька таких авто було поставлено російському імператорському двору.

Теги: Кримінальні новини Новини Росії Алкоголь Данія
Джерело: 24 Канал
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