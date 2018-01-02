У Франції росіянина запроторили до в'язниці за підроблене вино

Росіянин із Костроми Олександр Югов потрапив до французької в'язниці за продаж підробленого вина. Чоловік устиг реалізувати 400 пляшок контрафакту.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Розслідування цієї справи почалося у 2012 році, коли виноградарське господарство Romanée Conti подало скаргу у зв'язку з надходженням на міжнародний ринок контрафактної продукції, яка імітувала елітний напій.

Експертиза показала, що зловмисники розливали в пляшки з етикетками Romanée Conti низькоякісне вино. Всього із 2012 по 2014 рік було продано більше 400 підроблених пляшок.

У підсумку суд забов'язав Югова виплатити штраф у 150 тисяч євро за незаконне використання назви марки вина. Фігурант також має відшкодувати завдані збитки, які суд оцінив у 550 тисяч євро (хоча торговий дім Romanée Conti оцінює шкоду у більшу суму, а саме – у 2 мільйони євро).

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Крім того, Олександр Югов мусить відсидіти у в'язниці доволі тривалий термін. За використання чужого бренду росіянина засудили до 4 років, з яких півтора роки він вже провів у попередньому ув'язненні.

Повідомляється також, що у рамках цієї справи проходять двоє громадян Італії, які раніше були засуджені до умовних термінів ув'язнення в Швейцарії. Югов на засіданні суду повідомив, що нібито не знав про підробку вина. Він також заперечує зв'язки з двома підозрюваними італійцями.

Детальніше читайте у публікації: Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю