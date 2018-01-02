Louis Vuitton щорічно витрачає на боротьбу з підробками 15 мільйонів євро

У Франції та Італії діє дуже жорстке законодавство, покликане боротися з контрафактною продукцією. Відповідальність за придбання підробок під відомі бренди розділяють і покупець, і продавець. Причому перший може навіть сісти до в'язниці.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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У 2006 році у Франції набув чинності закон, згідно з яким не тільки продавцеві, а й покупцеві контрафакту загрожує штраф до 300 000 євро або ув'язнення до трьох років за ґратами. Про це попереджають плакати із зображенням підробок під французькі бренди Cartier, Chanel, Dior, Lacoste і Louis Vuitton. Наприклад, Lacoste витрачає на боротьбу з підробками 3 мільйони євро в рік. Louis Vuitton, чия марка є однією з найбільш відомих і найбільш копійованих на ринку товарів зі шкіри, витрачає на ці ж цілі до 15 мільйонів євро, зауважує журналістка.

Тим часом в Італії закони ще суворіші. Там покупець підробок може так само заплатити штраф у 10 тисяч євро, але тюремний термін йому загрожує значно довший – аж до 8 років. При цьому виправдання на кшталт "я не знав, що купую фальшивку" на правоохоронців не діють. Вони виходять із того, що низька ціна за брендові речі – вже привід замислитися. Авторка статті додає, що придбання підробок в Італії прирівняно до скупки краденого.

Причин подібного жорсткого підходу існує щонайменше три: по-перше, продаж підробок і покупка товарів у незареєстрованих продавців призводить до деградації ринку. По-друге, завдяки підробкам пишним цвітом буяє нелегальна зайнятість і експлуатація дешевої робочої сили. По-третє, покупець "фейків" наражає на ризик власне здоров'я: різного роду підробки можуть містити шкідливі речовини, наприклад, при використанні барвників або лаків.

Що стосується України, то в охороні авторського права ми, як завжди, пасемо задніх. Через це Сполучені Штати навіть ухвалили призупинити чинний до 2018 року режим безмитного ввезення товарів з України. Для відновлення довіри Україна має продемонструвати наявність ефективного захисту прав інтелектуальної власності і трудових прав, а українські компанії – відповідність критеріям правил походження товару,

– нагадує Наталія Лебідь.

Детальніше читайте у публікації: Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю