Представник "посольства "ДНР" у Марселі отримав повістку до французького суду

Французька влада через суд домагатиметься закриття фіктивного представництва самопроголошеної "Донецької народної республіки" у Марселі.

Про це заявив російському федеральному агентству "РИА-Новости" так званий глава "представництва" Юбер Файяр.

Я отримав повістку на 11 січня в суд Екс-ан-Провансу. Прокурор просить суд закрити нашу асоціацію. На його думку, ми не дотримуємося Віденську конвенцію,

– заявив він.

Читайте також: Ти – не герой, а зрадник, – екс-полонена оприлюднила гріхи Надії Савченко