Представник "посольства "ДНР" у Марселі отримав повістку до французького суду
22:15, 25 грудня 564 Читать новость на русском
Французька влада через суд домагатиметься закриття фіктивного представництва самопроголошеної "Донецької народної республіки" у Марселі.
Про це заявив російському федеральному агентству "РИА-Новости" так званий глава "представництва" Юбер Файяр.
Я отримав повістку на 11 січня в суд Екс-ан-Провансу. Прокурор просить суд закрити нашу асоціацію. На його думку, ми не дотримуємося Віденську конвенцію,
– заявив він.
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Джерело: 24 Канал
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