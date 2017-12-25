Ти – не герой, а зрадник, – екс-полонена оприлюднила гріхи Надії Савченко

Образ Надії Савченко створив президент Росії Володимир Путін для розжарування обстановки в Україні. Крім того, всі її виправдання щодо поїздок на непідконтрольні Києву території Донбасу не відповідають дійсності.

Таку думку висловила кримська журналістка та волонтер Гайде Різаєва на своїй сторінці у Facebook.

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"Надія три дні намагається виправдатися перед українським суспільством за свої поїздки в "ЛДНР". Її виправдання будуються на такому: "У списках на обмін полоненими вказано не всіх, хто перебуває у полоні. СБУ та волонтери не всіх знайшли, вони не працюють. Вірте мені, і все буде добре". Засмучу тебе, Надіє", – підкреслила вона.

Як підтвердження неправдивості цих слів журналістка наводить такі аргументи:

– Усіх полонених ідентифіковано та встановлено точне місце їх перебування, в тому числі і на територіях "ЛДНР" і Росії;

– Кожному із полонених, через певні наші канали, забезпечується і зв'язок з рідними, і підтримка медикаментами та багато іншого;

– Українські спецслужби зробили все, щоб наші хлопці були на волі. І якщо ми не хочемо віддавати "Васю" сепарам, то це тільки тому, що "Вася" ще до війни вбив когось та немає жодного стосунку до Мінським угод, і він як громадянин України повинен понести заслужене покарання.

У зв’язку з вищевикладеним Гайде Різаєва ставить Савченко питання, на які має право як колишня полонена:

– Поясни мені, як ти примудряєшся їздити до сепарів, і тебе не беруть у полон? Мене вдруге взяли в полон, коли я вже була переговірником щодо полонених. Взяли тупо як розмінну карту, незважаючи на офіційні домовленості з депутатом "ЛНР" Світланою Конопльовою;

– Тобі мало твого гріха за загиблих хлопців, яких ти, вже перебуваючи в полоні викликала на свій захист і прирекла їх на смерть?

– Ти не хочеш розповісти українцям як ти, після своєї чергової поїздки в "ЛДНР", прирекла на полон нашу диверсійну групу в особі Михайла Поповича та Василя Сапронова, яка, влившись в ополчення та взявши на себе величезний удар, нам надавала допомогу з перших днів війни? Вони вірили тобі, ідіотко... Навіть я до останнього не знала що вони – наші .... І тільки після того, як Мишко з Ваською попросили твій номер телефону та зустрілися з тобою, вони потрапили в полон... Ти їздиш туди, щоб наших зливати сепарам?

– Сестричка твоя, Вірочка, яким чином в полон теж потрапила? На який термін? І яким чином звільнилася?

– Суддя, яку ти з полону "витягла", не знаєш чому такі антиукраїнські постанови тепер оголошує?

– Закон твій дебільний під назвою "Закон Савченко", не знаєш чому не поширюється на патріотів України, які перебуваючи на захисті Батьківщини, такі як "Торнадо", "Айдар", "Донбас" здійснили найменшу провину та гниють на нарах? Твій закон дає свободу баригам наркоти, вбивцям, ґвалтівникам і, звичайно сепарам. Хотіла заслужити повагу в кримінальному світі? У тебе не вийшло... Кримінальний світ тебе теж не поважає...

– Ти хочеш своєю персоною замінити Кабмін, МВС, СБУ, Антитерористичний штаб, військову розвідку? Не сміш ... Ти – не герой! Ти – зрадник! І можеш скільки завгодно через своїх псів поширювати відео, де мене перед обміном обіймає Сергій Грач, сепар, начальник військової комендатури. Мені все-одно. Завдяки цим "обіймам" я домоглася звільнення з полону Сергія Захарова, який пережив афганську війну та другої війни він би не витримав.

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"Якби ти хотіла реально допомогти, то робила б це спільно з делегованими на це органами, мудро та хитро... А ти – боягузлива та слабка натура! Ти просто – "лампочка Ілліча", навіть не лампа, а лампочка, створена Путіним для розжарювання обстановки в нашій державі", – додає вона.