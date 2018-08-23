У День Незалежності в Києві курсуватиме ретропотяг

На День незалежності України в Києві курсуватиме святковий ретропоїзд №897/898, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці.

Про це повідомили в прес-центрі "Укрзалізниці".

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Відомо, що поїзд вирушить у подорож Києвом зі станції Київ-Пасажирський о 13:45, а прибуде назад на головний вокзал столиці о 16:19.

Під час подорожі навколо Києва, яка триватиме дві з половиною години, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні й пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку – будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів,

– йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Квитки на ретропоїзд можна придбати в залізничних касах вокзалу або за допомогою онлайн-сервісу. При придбанні квитка через онлайн-систему слід вказувати станцію відправлення Київ-Пасажирський, а станцію прибуття Караваєві Дачі.

В прес-центрі "Укрзалізниці" додали, що ці квитки дають право безкоштовно відвідати музей залізничного транспорту, розташований на станції Київ-Пасажирський.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на 27 серпня призначила додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті +", який курсуватиме за маршрутом Київ – Львів – Київ.