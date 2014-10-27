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      У Держдумі РФ кажуть, що вибори в Україні були "невільними"

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      Леонід Слуцький
      Леонід Слуцький / vedomosti.ru

      У Держдумі Росії вважають, що парламентські вибори в Україні відбулися "недемократично".

      Про це заявив глава комітету палати у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків з співвітчизниками РФ Леонід Слуцький, інформує ІТАР-ТАСС.

      "Ми поважаємо вибір тих, хто взяв участь у голосуванні", - зазначив він.

      Разом з тим, за словами Слуцького, в Росії також "розуміють, що вибори не були вільними і демократичними". 

      "Більше мільйона виборців перебувають за межами країни, тривають воєнні дії на Донбасі, відсутня свобода ЗМІ. По кожному з цих параметрів вибори не можуть бути визнаними демократичними", - зазначив російський депутат. 

      Між тим Слуцький сказав, що Росія готова до співпраці з депутатами, які "будуть налаштовані на взаємодію з Росією".

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      "Ми не виключаємо можливості співпраці з тими депутатами Верховної ради, які будуть налаштовані на конструктивну взаємодію з Росією в двосторонньому форматі або на міжнародних парламентських майданчиках", - додав Слуцький.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 27 жовтня 2014
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