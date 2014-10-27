У Держдумі РФ кажуть, що вибори в Україні були "невільними"

У Держдумі Росії вважають, що парламентські вибори в Україні відбулися "недемократично".

Про це заявив глава комітету палати у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків з співвітчизниками РФ Леонід Слуцький, інформує ІТАР-ТАСС.

"Ми поважаємо вибір тих, хто взяв участь у голосуванні", - зазначив він.

Разом з тим, за словами Слуцького, в Росії також "розуміють, що вибори не були вільними і демократичними".

"Більше мільйона виборців перебувають за межами країни, тривають воєнні дії на Донбасі, відсутня свобода ЗМІ. По кожному з цих параметрів вибори не можуть бути визнаними демократичними", - зазначив російський депутат.

Між тим Слуцький сказав, що Росія готова до співпраці з депутатами, які "будуть налаштовані на взаємодію з Росією".

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"Ми не виключаємо можливості співпраці з тими депутатами Верховної ради, які будуть налаштовані на конструктивну взаємодію з Росією в двосторонньому форматі або на міжнародних парламентських майданчиках", - додав Слуцький.